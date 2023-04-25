Семья подростка, упавшего на детской площадке в Кировском районе Петербурга, получила почти полмиллиона от муниципалов

Суд оценил травмы, которые получил 11-летний мальчик во время игры на детской площадке в Кировском районе Петербурга, в 400 тысяч рублей.



Как сообщили в пресс-службе городской прокуратуры 25 апреля, инцидент произошел 13 июля 2022 года у дома 124 по проспекту Стачек. Ребенок упал и получил многочисленные повреждения.



В ходе проверки надзорного органа выяснилось, что детское игровое оборудование содержалось плохо и имело ветхие крепления. Именно это, по мнению прокуратуры, привело к травмированию подростка. Ему пришлось долго проходить лечение, а также после него он на три месяца был освобожден от физкультуры.

