Вниз с горы — ух! Сапсерфинг сделали зимним видом спорта

Как можно использовать сап? На нём можно ходить по чистой воде, а также оседлать верхом льдину. А ещё можно кататься с горы. Такой вариант развлечения практикуют на Оредеже в районе Сиверского — заметила на днях подписчица сообщества «Грибы и Грибники СПб» во «ВКонтакте». Фотографии опубликованы 19 апреля. «Главное — оказаться с фотокамерой в нужное время в правильном месте», — отмечает автор поста.



В комментариях не все одобряют поведение спортсменов: видимо, переживают за сапборды.

