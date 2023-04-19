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    Вниз с горы — ух! Сапсерфинг сделали зимним видом спорта

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    Как можно использовать сап? На нём можно ходить по чистой воде, а также оседлать верхом льдину. А ещё можно кататься с горы. Такой вариант развлечения практикуют на Оредеже в районе Сиверского — заметила на днях подписчица сообщества «Грибы и Грибники СПб» во «ВКонтакте». Фотографии опубликованы 19 апреля. «Главное — оказаться с фотокамерой в нужное время в правильном месте», — отмечает автор поста.

    В комментариях не все одобряют поведение спортсменов: видимо, переживают за сапборды.

    Сапсерферы выходят в водоёмы Петербурга с начала апреля, некоторые уже осваивают Финский залив. «Фонтанка» рекомендует соблюдать меры предосторожности — надевать жилет и теплую одежду, а также приглашает принять участие в ежегодном фестивале «Фонтанка SUP». Он пройдёт в центре Петербурга 5 августа, в субботу. Регистрация на фестиваль откроется 1 июня. Следить за подготовкой к событию можно на официальном сайте фестиваля, а также в нашей группе во «ВКонтакте».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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