На льдине по Неве плыли двое с вёслами. «Фонтанка» выяснила, почему

Горожане по-разному проводили в Петербурге этот самый тёплый с начала года день. Отдельные любители экстремальных ощущений устроили заплыв по Неве.



Людей на льдине, но при этом с вёслами, заметили очевидцы 8 апреля на участке между Большим Обуховским и Володарским мостами. Видео опубликовал телеграм-канал «Мегаполис».