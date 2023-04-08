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    На льдине по Неве плыли двое с вёслами. «Фонтанка» выяснила, почему

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    Горожане по-разному проводили в Петербурге этот самый тёплый с начала года день. Отдельные любители экстремальных ощущений устроили заплыв по Неве.

    Людей на льдине, но при этом с вёслами, заметили очевидцы 8 апреля на участке между Большим Обуховским и Володарским мостами. Видео опубликовал телеграм-канал «Мегаполис».

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    Соответствующая заявка поступила в МЧС в 16:28. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ведомства, поступило сообщение об обнаружении двух человек на льдине у Володарского моста. Спасатели выехали для проверки и выяснили, что действительно, в Неву вышли двое. Они были в спасательных жилетах и на сапбордах. У них сломалось весло, и чтобы починить его, им пришлось пристать к плывущей льдине. После этого они самостоятельно выбрались на берег. Помощь спасателей не потребовалась.

    Это не первые сапсерферы в новом сезоне. 5 апреля фотограф «Фонтанки» заметил экстремалов в Малой Невке. Хотя вода сейчас и ледяная, но есть плюс: сезон навигации пока не стартовал, значит реки и каналы Петербурга свободны от судов. «Фонтанка» рекомендует соблюдать меры предосторожности — надевать жилет и теплую одежду, а также приглашает принять участие в ежегодном фестивале «Фонтанка SUP».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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