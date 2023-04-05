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    Как подснежник, только лучше. В Петербурге замечены первые сапсерферы

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    Первые любители сапсерфинга начали выходить на петербургские реки. Фаната этого вида спорта заметил фотограф «Фонтанки» вечером 5 апреля. Человек с энтузиазмом греб по Малой Невке, вдали виднелся еще один товарищ на доске.

    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    Хоть вода сейчас и ледяная, время для катания, пожалуй, лучшее — ведь сезон навигации пока не стартовал, а значит, реки и каналы Петербурга полностью в распоряжении серферов.

    «Фонтанка» рекомендует соблюдать меры предосторожности — надевать жилет и теплую одежду, а также приглашает принять участие в ежегодном фестивале «Фонтанка SUP».

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