Как подснежник, только лучше. В Петербурге замечены первые сапсерферы

Первые любители сапсерфинга начали выходить на петербургские реки. Фаната этого вида спорта заметил фотограф «Фонтанки» вечером 5 апреля. Человек с энтузиазмом греб по Малой Невке, вдали виднелся еще один товарищ на доске.
Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
Хоть вода сейчас и ледяная, время для катания, пожалуй, лучшее — ведь сезон навигации пока не стартовал, а значит, реки и каналы Петербурга полностью в распоряжении серферов.
«Фонтанка» рекомендует соблюдать меры предосторожности — надевать жилет и теплую одежду, а также приглашает принять участие в ежегодном фестивале «Фонтанка SUP».