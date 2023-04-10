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    Сап на льдине — такое возможно. Открытие сезона в заливе крупным планом

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    1 комментарий
    Фото: Читатель «Фонтанки» Артём
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    Пока петербуржцы следили за сапсерферами, севшими на льдину из-за небольшого ЧП, другие любители экстремального отдыха предприняли выход в Финский залив в районе Кронштадта.

    О плавании во льдах рассказал 10 апреля «Фонтанке» читатель Артём. Он с друзьями в воскресенье открыл SUP- и байдарочный сезон у Северного форта. Петербуржцы не только покатались, но и видели на заливе нерпят.

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    Сапсерферы выходят в водоёмы Петербурга с начала апреля. Хотя вода сейчас и ледяная, но есть плюс: сезон навигации пока не стартовал, значит, реки и каналы Петербурга свободны от судов. «Фонтанка» рекомендует соблюдать меры предосторожности — надевать жилет и теплую одежду, а также приглашает принять участие в ежегодном фестивале «Фонтанка SUP».

    Фото: Читатель «Фонтанки» Артём



    Зоологи сейчас просят обращать внимание на детёнышей тюленей и нерп. В это время года они легко могут отстать от матери. 9 апреля в петербургский Центр помощи морским млекопитающим поступил первый пациент — сильно исхудавший серый тюлененок, которого нашли на дамбе.

    Если вы увидите таких животных, не надо помогать им самостоятельно. Сообщайте о них сотрудникам Фонда друзей балтийской нерпы по телефону +7 812-699-23-99. Как узнать, что тюлень нуждается в помощи, читайте на «Фонтанке».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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    Комментарии 1

    Гость10 Апр 2023 в 16:09
    Отмороженные...
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