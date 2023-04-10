Сап на льдине — такое возможно. Открытие сезона в заливе крупным планом

Пока петербуржцы следили за сапсерферами, севшими на льдину из-за небольшого ЧП, другие любители экстремального отдыха предприняли выход в Финский залив в районе Кронштадта.



О плавании во льдах рассказал 10 апреля «Фонтанке» читатель Артём. Он с друзьями в воскресенье открыл SUP- и байдарочный сезон у Северного форта. Петербуржцы не только покатались, но и видели на заливе нерпят.

