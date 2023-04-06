Тюленята на Ладоге могут потерять мам из-за сильного ветра. Жителей прибрежных поселков просят присмотреться

С наступлением весенней погоды и усилением ветра в Петербурге и окрестностях тюленята могут отрываться от мам. Фонд друзей балтийской нерпы и ГУП «Водоканал» просят неравнодушных о помощи.
Обращение адресовано жителям прибрежных поселков западного побережья Ладожского озера, говорится в сообщении Водоканала от 6 апреля. Самостоятельно помогать тюленятам — сталкивать их в воду или забирать с собой — не надо: это может быть опасно как для животных, так и для людей. Тех, кто заметил малышей, просят позвонить по номеру
Вот признаки, свидетельствующие, что тюлененку нужна помощь:
- он на берегу один;
- у него видны складки кожи, сильно заметна шея, он истощен;
- детеныш «кричит» и не прячется от людей;
- у него видны следы травм и раны.
Спасенных детенышей тюленей и нерп доставляют в специализированный Центр помощи редким видам морских млекопитающих, который находится в помещении Водоканала в Репино.
«Фонтанка» рассказывала, как в начале марта в Выборгском районе Ленобласти искали потерявшегося тюлененка.