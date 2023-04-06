Тюленята на Ладоге могут потерять мам из-за сильного ветра. Жителей прибрежных поселков просят присмотреться

С наступлением весенней погоды и усилением ветра в Петербурге и окрестностях тюленята могут отрываться от мам. Фонд друзей балтийской нерпы и ГУП «Водоканал» просят неравнодушных о помощи.



Обращение адресовано жителям прибрежных поселков западного побережья Ладожского озера, говорится в сообщении Водоканала от 6 апреля. Самостоятельно помогать тюленятам — сталкивать их в воду или забирать с собой — не надо: это может быть опасно как для животных, так и для людей. Тех, кто заметил малышей, просят позвонить по номеру 8 (812) 699-23-99 , описать, где находится тюлень, и по возможности прислать его снимок.

