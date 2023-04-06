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    Тюленята на Ладоге могут потерять мам из-за сильного ветра. Жителей прибрежных поселков просят присмотреться

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    2 комментария

    С наступлением весенней погоды и усилением ветра в Петербурге и окрестностях тюленята могут отрываться от мам. Фонд друзей балтийской нерпы и ГУП «Водоканал» просят неравнодушных о помощи.

    Обращение адресовано жителям прибрежных поселков западного побережья Ладожского озера, говорится в сообщении Водоканала от 6 апреля. Самостоятельно помогать тюленятам — сталкивать их в воду или забирать с собой — не надо: это может быть опасно как для животных, так и для людей. Тех, кто заметил малышей, просят позвонить по номеру 8 (812) 699-23-99, описать, где находится тюлень, и по возможности прислать его снимок.

    Вот признаки, свидетельствующие, что тюлененку нужна помощь:

    • он на берегу один;
    • у него видны складки кожи, сильно заметна шея, он истощен;
    • детеныш «кричит» и не прячется от людей;
    • у него видны следы травм и раны.

    Спасенных детенышей тюленей и нерп доставляют в специализированный Центр помощи редким видам морских млекопитающих, который находится в помещении Водоканала в Репино.

    «Фонтанка» рассказывала, как в начале марта в Выборгском районе Ленобласти искали потерявшегося тюлененка.

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    ТюленьТюлениТюленятаЖивотныеДикие животныеЖивотное в беде
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    Комментарии 2

    Гость06 Апр 2023 в 13:56
    Желаю нуждающимся в помощи малышам тюленятам поскорее ее получить! Они все такие замечательные детишки!❤️🦭❤️
    +2−0
    BorisN06 Апр 2023 в 13:48
    Хорошая статья, добрая. Что редко бывает в последнее время
    +3−0
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