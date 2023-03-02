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    Под Петербургом ищут ползающего по лесу тюленёнка. Пока нашли лосей

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    Видео: «Спасение тюленей»

    Волонтеры и сотрудники комитета по животному миру ищут тюленёнка-потеряшку в Выборгском районе Ленобласти. «Поймать» малыша пока удалось только камерам видеонаблюдения, специалистов же в лесу ждала другая встреча.

    Для сотрудников Фонда друзей балтийской нерпы весна началась с информации о том, что по лесу на северном берегу Финского залива, западнее Большого Бора, ползает тюленёнок, рассказали 2 марта в группе «Спасение тюленей». Несколько дней белёк передвигался вокруг одного из предприятий, попадая в поле зрения камер, но найти его на снегу в ночном лесу очень сложно.

    Когда малыш наконец улёгся отдыхать возле ограждения предприятия, сотрудники фонда обратились за помощью в комитет по животному миру Ленобласти. Специалисты из комитета выехали на место, но беспокойный тюленёнок их не дождался и успел уползти в неизвестном направлении. Несколько часов они искали малыша, пока ветер и позёмка окончательно не скрыли его след. Зато в финале поисков специалистов ждал сюрприз: из чащи к ним вышли два массивных лося и начали спокойно лакомиться ветками, не обращая никакого внимания на людей, даже окрики и автомобильный сигнал не вызвали у них какой-либо реакции.

    Видео: «Спасение тюленей»

    В Фонде друзей балтийской нерпы просят всех, кто окажется в районе КС «Портовая» в ближайшие дни, внимательно смотреть по сторонам: вдруг пропавший тюленёнок найдётся.

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    Ленинградская областьЖивотныеЛосиТюленята
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