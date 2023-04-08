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    Спасение первого в сезоне тюленёнка — на видео. Его нашли на дамбе, он очень худой

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    7 комментариев

    Первый питомец петербургского Центра помощи морским млекопитающим — сильно исхудавший серый тюленёнок. 8 апреля его нашли на дамбе и доставили на территории Водоканала в посёлке Репино, где его будут лечить. Малыш весит 15 килограммов, хотя в начале самостоятельной жизни тюленята должны быть не меньше 40 килограммов. Только с такой массой они не не мёрзнут в холодной воде и могут учиться охотиться на рыбу.

    Водоканал Санкт-Петербурга

    «Тюленёнок был найден на территории дамбы Андреем Барановым, который и принял деятельное участие в спасении детеныша», — сообщает Водоканал.

    Теперь животному будут помогать специалисты «Фонда друзей балтийской нерпы» Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская.

    Именно в апреле и мае детёныши тюленей и нерп чаще всего отбиваются от матерей. Если вы увидите таких животных, не надо помогать им самостоятельно. Сообщайте о них сотрудникам Фонда друзей балтийской нерпы по телефону: 8 (812) 699–23–99. Как узнать, что тюлень нуждается в помощи, читайте на «Фонтанке».

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    Комментарии 7

    28028405308 Апр 2023 в 21:36
    Респект!
    +4−0
    Гость08 Апр 2023 в 21:33
    есть Добрые Люди!
    +4−0
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