Фестиваль «Фонтанка SUP» позовет всех сапсерферов в плавание 5 августа

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Стала известна дата Восьмого международного фестиваля сапсерфинга «Фонтанка SUP». В этом году он пройдет в центральной акватории Санкт-Петербурга в субботу, 5 августа. Регистрация на фестиваль откроется 1 июня.

Сапсерферы со всей России и иностранные гости традиционно соберутся в этот день Санкт-Петербурге, чтобы проплыть на сапах красивейшим маршрутом по рекам и каналам Северной Венеции.



За восемь лет на фестивале сложились свои карнавальные традиции. Участники праздника специально к этому дню готовят необычные костюмы и украшают свои доски, чтобы сделать этот день незабываемым — для себя и окружающих. Организаторы готовят много конкурсов и подарков самым активным, креативным и позитивным.



Второй год подряд на фестивале помимо карнавала ожидается захватывающая гонка для любителей и профессионалов на Кубок «Фонтанки.ру».

В общем, стоит прямо сейчас обвести красным 5 августа в своем календаре событий, чтобы не пропустить самый зрелищный петербургский праздник.

