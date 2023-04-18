Воевавших c 2014 года в ДНР и ЛНР хотят признать ветеранами: новости СВО за 18 апреля

Госдума приняла в первом чтении законопроект о признании ополченцев ДНР и ЛНР ветеранами Фото: Ирина Шарова / 72.RU Поделиться Поделиться





24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.



Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 18 апреля.

Силовики задержали активиста за оскорбительный пост о гибели Владлена Татарского В Екатеринбурге задержали активиста Ярослава Ширшикова. Информацию об этом Е1.RU подтвердил руководитель пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых, но от комментариев пока воздержался из соображений интересов следствия.

Видео задержания екатеринбургского активиста Ural Mash / T.me

По версии правоохранителей, мужчина оскорблял погибшего во время взрыва в Санкт-Петербурге Владлена Татарского. Как сообщает Ural Mash, комментируя теракт в Петербурге, Ширшиков написал в своем телеграм-канале, что не испытывает «ни тени печали» по поводу гибели военкора, которого он также назвал «отморозком». Силовики квалифицировали эти действия как «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности» — по этой статье Уголовного кодекса Ширшикову грозит до семи лет лишения свободы.



По еще одной версии, Ширшикова задержали из-за его связей с журналистом Wall Street Journal Эваном Гершковичем, задержанного в Екатеринбурге 31 марта по делу о шпионаже. По данным источника «Коммерсанта», эта линия прорабатывается, «но она не основная».

Владлен Татарский погиб 2 апреля в результате теракта в петербургском кафе. Обвиняемая по этому делу Дарья Трепова подарила Татарскому статуэтку, начиненную взрывчатым веществом. Позже этот подарок взорвался, военкор погиб на месте. Еще более 30 человек пострадали.

Госдума приняла закон о пожизненном заключении за госизмену Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон, усиливающий уголовную ответственность за госизмену, диверсии и террористическую деятельность. Он также устанавливает наказание за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных госорганов. Закон должны одобрить в Совете Федерации, а затем его подпишет президент России. Теперь по закону будут наказывать вплоть до пожизненного заключения за государственную измену. Сейчас за госизмену предусматривается лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 500 тысяч рублей. Наказание за теракты увеличивают до 20 лет лишения свободы (сейчас — 15 лет), а минимальный порог наказания за вербовку или вовлечение в совершение теракта вырастет до семи лет (сейчас — пять лет). Минимальное наказание за пособничество терроризму увеличивается с 10 до 12 лет, а участникам террористических сообществ будет грозить от 10 до 15 лет лишения свободы (сейчас — от 5 до 10 лет).



Наказание за диверсии увеличивается до 20 лет лишения свободы (сейчас — 15 лет), а по статье «Акт международного терроризма» минимальный порог вырос до 12 лет лишения свободы вплоть до пожизненного заключения (сейчас — от 10 лет). Кроме того, закон вводит в Уголовный кодекс ответственность за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов. Это будет наказываться штрафом в размере от 300 тысяч до 1 миллиона рублей либо лишением свободы на срок до пяти лет.



Также закон значительно ужесточает наказание за нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой. Согласно поправкам, наказание последует не только за нападение на представителя иностранного государства или сотрудника международной организации, пользующегося международной защитой, но и за угрозу совершения такого преступления. Это будет наказываться лишением свободы на срок от 7 до 12 лет (сейчас от 2 до 6 лет).

Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» в Херсонской области Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении. Как сообщает кремлевский пул, во время визита глава государства заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск «Днепр» генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников.



Первые кадры с Путиным в штабе группировки войск «Днепр» Кремль. Новости / T.me

Президент попросил военных высказать мнение об обстановке на херсонском и запорожском направлениях и обменяться информацией.

— Мне важно услышать ваше мнение о том, как складывается обстановка, послушать вас, обменяться информацией, — обратился Путин к участникам совещания. — Просил бы начать доклад с ситуации на херсонском направлении, затем — на запорожском, и после этого прошу Михаила Юрьевича Теплинского высказать свои соображения. Знаю, что по поручению начальника Генерального штаба и министра обороны он был достаточно долго на передней линии, сделал доклад очень обстоятельный. Министерство обороны и Генштаб очень высоко его оценили. После совещания в штабе «Днепра» Путин выдвинулся в ЛНР, где посетил штаб Национальной гвардии «Восток», принял доклады генерал-полковника Александра Лапина и других офицеров об обстановке там. Это первый визит главы государства в ЛНР.



В Кремле отметили, что рабочие поездки главы РФ в штабы на херсонском направлении и в ЛНР заранее не готовились.

19 марта 2023 года Путин впервые побывал в ДНР. В Мариуполе президент объехал несколько районов за рулем автомобиля и пообщался с местными жителями. Люди пожаловались главе государства на задержки зарплат и долгое оформление гражданства РФ. Президент пообещал, что поручит разобраться в этих вопросах.

В России отменили традиционное шествие «Бессмертного полка» Традиционного организованного шествия «Бессмертного полка» в этом году не будет, об этом сообщили организаторы акции на официальном сайте мероприятия. Всем знакомое шествие заменили сразу несколькими форматами, в том числе полк пройдет в онлайн-режиме.

Автомобилистам предложили разместить портреты своих ветеранов на задних или задних боковых стеклах автомобилей. Главное — разместить портреты ветеранов так, чтобы они не мешали обзору водителя. Также организаторы предложили прикреплять фотографии ветеранов к одежде. Кроме того, полк пройдет в онлайн-формате. На сайт можно будет до конца апреля загрузить фотографию и данные ветерана, которые организаторы объединят в видеооткрытку.



— Это решение связано с безопасностью. Боятся провокаций. К примеру, если кто-нибудь бросит петарду — начнется давка, — рассказал 72.RU основатель акции Геннадий Иванов.

«Бессмертный полк» — общенародная акция, впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.

Ранее власти Воронежа заявили, что 9 мая акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. Также военный парад 9 мая в Курске проводить не будут из соображений безопасности. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. В Кремле заявили, что решение о проведении парадов в регионах принимаются местными властями. — Естественно, они принимают решение исходя из интересов обеспечения безопасности граждан. Это главный и единственный приоритет, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он добавил, что парад на Красной площади отменять не планируют, он уже готовится. Воевавших c 2014 года в ДНР и ЛНР хотят признать ветеранами Госдума приняла в первом чтении законопроект, наделяющий статусом ветерана и инвалида боевых действий ополченцев, входивших в воинские формирования Донецкой и Луганской Народных Республик с 2014 года.



Документ был внесен группой депутатов Госдумы и сенаторов, среди авторов — вице-спикер Совфеда Андрей Турчак. Поправки предлагают внести в закон «О ветеранах». Статус ветерана боевых действий дадут лицам, которые с 12 мая 2014 года по решению органов исполнительной власти ДНР и ЛНР принимали участие в боевых действиях в составе соответствующих вооруженных сил, воинских формирований и органов. Как отмечал ранее Турчак, законопроект отражен в первом докладе рабочей группы по вопросам СВО президенту РФ Владимиру Путину.

Как подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин, законопроект наделит равным статусом и соответствующей поддержкой всех участников специальной военной операции. — Все, кто сегодня рискует своей жизнью, защищая нашу страну в ходе СВО, должны иметь равный статус — ветерана боевых действий, быть уверенными, что государство позаботится о них и их семьях независимо от того, солдат это, офицер, доброволец, каждый, кто участвует в выполнении задач СВО, — отметил Володин.

Украинского оператора БПЛА приговорили к 14 годам колонии за навод удара РСЗО на жилой дом Верховный суд ЛНР приговорил к 14 годам лишения свободы украинского оператора дрона Владимира Мамчука, который навел удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) на жилой дом в Первомайске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры России.

— Суд согласился с позицией гособвинителя — представителя военной прокуратуры Объединенной группировки войск — и приговорил Мамчука к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — сообщили в ГВП.



17 апреля прошлого года Мамчук проводил разведку на квадрокоптере в городе Первомайск. Обнаружив дом мирных жителей, он передал данные командиру подразделения РСЗО «Ураган», который, по данным военной прокуратуры, обстрелял дом кассетными осколочными снарядами. В результате две мирные жительницы получили ранения, а их квартиры и имущество были значительно повреждены. Оператор дрона 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ признан виновным в покушении на убийство двух и более лиц, совершенном организованной группой общеопасным способом, умышленном повреждении чужого имущества путем взрыва, жестоком обращении с гражданским населением и применении запрещенных средств и методов в вооруженном конфликте

Twitch оштрафовали на 4 миллиона рублей за неудаление фейков об СВО Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал на 4 миллиона рублей американский видеостриминговый сервис Twitch, который является дочерней компанией Amazon, сообщает ТАСС.



Сервис признан виновным по ч. 2 ст. 13. 41 КоАП РФ (неудаление запрещенного в РФ контента) из-за отказа удалить недостоверную информацию о СВО. Протокол был составлен за неудаление информации по четырем ссылкам сервиса. Указанная недостоверная информация была выявлена Генеральной прокуратурой РФ. Согласно судебному протоколу, упомянутая недостоверная информация формирует у людей «панические настроения и создает основания для дестабилизации общественно-политической обстановки».

Контрактник получил пять лет колонии за то, что покинул зону СВО Красноярский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам колонии рядового контрактника из Тувы Буяна Туная, признав его виновным в самовольном оставлении воинской части в период выполнения боевых задач. Как рассказали ТАСС в пресс-службе суда, в сентябре 2022 года контрактник, проходивший службу в одном из районов ЛНР, ушел в самоволку и сбежал к родственникам в Тыву. А в ноябре добровольно прибыл в военную комендатуру Кызыльского гарнизона и признался в содеянном. После этого его вернули в часть.

В суде уточнили, что в профилактических целях рассмотрение уголовного дела в отношении Туная проходило на территории одной из воинских частей Красноярского края в присутствии военнослужащих. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.