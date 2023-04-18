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    Путин впервые посетил ЛНР

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    Российский лидер Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 18 апреля сообщает пресс-служба Кремля, передает ТАСС.

    В ЛНР глава государства принял доклады генерал-полковника Александра Лапина и других высших офицеров.

    Владимир Путин прилетел на вертолете, затем проехал в штаб на внедорожнике. Там его встретил генерал-полковник Александр Лапин.

    Как и во время посещения Херсонской области, Владимир Путин поздравил военных с Пасхой и подарил копию иконы, которая, как сказал Путин, принадлежала одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи.

    Это первое посещение ЛНР главой государства.

    Ранее стало известно, что Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении.

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