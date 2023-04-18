Путин впервые посетил ЛНР

Российский лидер Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 18 апреля сообщает пресс-служба Кремля, передает ТАСС.



В ЛНР глава государства принял доклады генерал-полковника Александра Лапина и других высших офицеров.



Владимир Путин прилетел на вертолете, затем проехал в штаб на внедорожнике. Там его встретил генерал-полковник Александр Лапин.



Как и во время посещения Херсонской области, Владимир Путин поздравил военных с Пасхой и подарил копию иконы, которая, как сказал Путин, принадлежала одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи.