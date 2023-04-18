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    Владимир Путин посетил Херсонскую область

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    Президент РФ Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении. Об этом 18 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.

    В штабе российский лидер заслушал доклады военачальников, в том числе командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского и командующего группировкой войск «Днепр» генерал-полковника Олега Макаревича.

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    Российский лидер поздравил с Пасхой офицеров и передал им в дар копию иконы, которая, как сказал Путин, принадлежала одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи.

    Это первое посещение президентом РФ Херсонской области, добавляет ТАСС.

    В марте Владимир Путин совершил поездку в Мариуполь, где встретился с местными жителями и осмотрел несколько районов. Это была первая поездка российского лидера в Донбасс.

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