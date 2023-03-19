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    Владимир Путин посетил Мариуполь

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    Президент России Владимир Путин совершил поездку в Мариуполь. В городе он встретился с местными жителями и осмотрел несколько районов. Это была первая поездка президента в Донбасс.

    В Мариуполь Путин прибыл на вертолете, сообщает 19 марта «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кремля. По городу он передвигался за рулем автомобиля, а в микрорайоне Невский президент принял приглашение одной из семей и зашел в гости.

    Президент также осмотрел памятные места Мариуполя, здание театра и береговую линию.

    Доклад главе государства представил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Он рассказал о том, как идут восстановительные работы и строительство в городе. Речь шла не только о новых жилых кварталах, но и о восстановлении инфраструктуры.

    Также Владимир Путин провел совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону. Ему были представлены доклады начальника Генштаба Валерия Герасимова и ряда военачальников.

    Накануне, 18 марта, Владимир Путин был с визитом в Севастополе. Несколько дней назад, 6 марта, Мариуполь посещал глава министерства обороны Сергей Шойгу. Он проводил проверку хода восстановительных работ в городе.

    Мариуполь – город в Донецкой народной республике, – одного из новых регионов России. Мариуполь и Петербург стали городами-побратимами летом 2022 года.

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