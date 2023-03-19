Владимир Путин посетил Мариуполь

Президент России Владимир Путин совершил поездку в Мариуполь. В городе он встретился с местными жителями и осмотрел несколько районов. Это была первая поездка президента в Донбасс.



В Мариуполь Путин прибыл на вертолете, сообщает 19 марта «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кремля. По городу он передвигался за рулем автомобиля, а в микрорайоне Невский президент принял приглашение одной из семей и зашел в гости.

Президент также осмотрел памятные места Мариуполя, здание театра и береговую линию.

Доклад главе государства представил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Он рассказал о том, как идут восстановительные работы и строительство в городе. Речь шла не только о новых жилых кварталах, но и о восстановлении инфраструктуры.