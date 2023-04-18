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    В Кремле раскрыли имя загадочного военного министра Российской империи, чью икону Путин передал в дар военным

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    Оригинал иконы «Спас Нерукотворный», копии которой президент РФ Владимир Путин передал военным в Херсонской области и Луганской Народной Республике (ЛНР), принадлежал военному министру Российской империи Петру Ванновскому.

    «Был такой министр обороны — [Петр] Ванновский. Это министр обороны, при котором происходило очень активное становление и развитие наших вооруженных сил. И вот эта икона была как раз подарена Ванновскому Александром III», — объяснил представитель Кремля (цитата по ТАСС).

    Оригинал иконы передадут в главный храм Вооруженных сил РФ, уточнил Песков.

    При встрече с командующими на Херсонском направлении Владимир Путин передал в дар копию иконы и рассказал, что она «принадлежала одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи».

    Многие издания предположили, что подразумевался граф Дмитрий Милютин, возглавлявший военное ведомство с 1861-го по 1881 год. Однако они все же ошиблись.

    О поездке Владимира Путина в Херсонскую область и Луганскую Народную Республику стало известно утром во вторник.

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