В Кремле раскрыли имя загадочного военного министра Российской империи, чью икону Путин передал в дар военным

«Был такой министр обороны — [Петр] Ванновский. Это министр обороны, при котором происходило очень активное становление и развитие наших вооруженных сил. И вот эта икона была как раз подарена Ванновскому Александром III», — объяснил представитель Кремля (цитата по ТАСС ).

Оригинал иконы «Спас Нерукотворный», копии которой президент РФ Владимир Путин передал военным в Херсонской области и Луганской Народной Республике (ЛНР), принадлежал военному министру Российской империи Петру Ванновскому.

При встрече с командующими на Херсонском направлении Владимир Путин передал в дар копию иконы и рассказал, что она «принадлежала одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи».

Многие издания предположили, что подразумевался граф Дмитрий Милютин, возглавлявший военное ведомство с 1861-го по 1881 год. Однако они все же ошиблись.

О поездке Владимира Путина в Херсонскую область и Луганскую Народную Республику стало известно утром во вторник.