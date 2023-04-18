    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 5

    0 м/с, штиль

    772мм

    44%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd81.63eur89.66

    «Спас Нерукотворный». Путин подарил военачальникам икону-складень

    3963
    63 комментария

    Президент РФ Владимир Путин посетил штабы группировки войск «Днепр» в Херсонской области и национальной гвардии «Восток» в Луганской Народной Республике. Глава государства поздравил военных с Пасхой и передал в дар копии иконы. Об этом 18 апреля сообщает пресс-служба Кремля.

    Фото: kremlin.ru
    ПоделитьсяПоделиться

    Командующим на Херсонском направлении Путин передал в дар копию иконы, которая «принадлежала одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи», сказал российский лидер. Она представляет собой икону-складень с образом Спаса Нерукотворного, пишет ТАСС.

    Лик «Спас Нерукотворный» изображали на знаменах русского воинства, его образ помещался над вратами крепостей. «Воины всегда видели в нем своего покровителя, а мирные жители — защитника и спасителя», — говорится в публикации агентства.

    Путин лично показал икону военным во время совещания в штабе. Глава государства обратился к командующему ВДВ генерал-полковнику Михаилу Теплинскому: «Михаил Юрьевич может взять с собой [икону], как вы решите».

    Как уточняет «Царьград», президент Владимир Путин, упоминая о наиболее успешном министре обороны, вероятно, имел в виду графа Дмитрия Милютина. Он занимал пост главы военного ведомства с 1861 по 1881 год, провел военную реформу. В молодые годы Милютин принимал участие в Кавказской войне. При нем прошла успешная для России война с Турцией (1877–1878).

    Во время совещания в ЛНР глава государства тоже передал в дар военачальникам копию иконы.

    О поездке Владимира Путина в Херсонскую область и Луганскую Народную Республику стало известно утром во вторник.

    Фото: kremlin.ru

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛНРХерсонская областьСпецоперацияВладимир Путин
    ЛАЙК2
    СМЕХ28
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 63

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    63
    close