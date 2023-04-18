«Спас Нерукотворный». Путин подарил военачальникам икону-складень

Президент РФ Владимир Путин посетил штабы группировки войск «Днепр» в Херсонской области и национальной гвардии «Восток» в Луганской Народной Республике. Глава государства поздравил военных с Пасхой и передал в дар копии иконы. Об этом 18 апреля сообщает пресс-служба Кремля.

Командующим на Херсонском направлении Путин передал в дар копию иконы, которая «принадлежала одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи», сказал российский лидер. Она представляет собой икону-складень с образом Спаса Нерукотворного, пишет ТАСС.

Лик «Спас Нерукотворный» изображали на знаменах русского воинства, его образ помещался над вратами крепостей. «Воины всегда видели в нем своего покровителя, а мирные жители — защитника и спасителя», — говорится в публикации агентства.

Путин лично показал икону военным во время совещания в штабе. Глава государства обратился к командующему ВДВ генерал-полковнику Михаилу Теплинскому: «Михаил Юрьевич может взять с собой [икону], как вы решите».

Как уточняет «Царьград», президент Владимир Путин, упоминая о наиболее успешном министре обороны, вероятно, имел в виду графа Дмитрия Милютина. Он занимал пост главы военного ведомства с 1861 по 1881 год, провел военную реформу. В молодые годы Милютин принимал участие в Кавказской войне. При нем прошла успешная для России война с Турцией (1877–1878).