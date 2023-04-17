Центробанк не планирует вводить новые валютные ограничения. Возможен «тюнинг»

ЦБ РФ не планирует дополнительных мер по валютным ограничениям, однако возможны корректировки уже существующих, сообщает ТАСС 17 апреля.



«Сейчас никаких дополнительных небольших мер здесь не предполагается, валютных ограничений. Может быть, какой-то «тюнинг», что называется. Но в целом мы считаем, что система более-менее стабилизировалась», — заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на встрече с фракцией «Новые люди» в Госдуме.

Жесткие валютные ограничения с началом санкционного давления регулятор вводил для стабилизации ситуации на валютном и финансовом рынках, однако позже большую часть мер отменили: в таких условиях затрудняется внешнеэкономическая деятельность, подчеркнула Набиуллина.