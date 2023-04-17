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    Центробанк не планирует вводить новые валютные ограничения. Возможен «тюнинг»

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    ЦБ РФ не планирует дополнительных мер по валютным ограничениям, однако возможны корректировки уже существующих, сообщает ТАСС 17 апреля.

    «Сейчас никаких дополнительных небольших мер здесь не предполагается, валютных ограничений. Может быть, какой-то «тюнинг», что называется. Но в целом мы считаем, что система более-менее стабилизировалась», — заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на встрече с фракцией «Новые люди» в Госдуме.

    Жесткие валютные ограничения с началом санкционного давления регулятор вводил для стабилизации ситуации на валютном и финансовом рынках, однако позже большую часть мер отменили: в таких условиях затрудняется внешнеэкономическая деятельность, подчеркнула Набиуллина.

    Учитывая обстановку, ЦБ допускает использование криптовалюты во внешних расчетах в качестве эксперимента. Соответствующий законопроект, по словам Набиуллиной, уже готовится.

    «Мы понимаем сложности с международными расчетами, для нас это сейчас ключевой приоритет — помогать в международных расчетах, это сложно, это непросто. Есть и прямые санкции на нашу финансовую систему, вторичные санкции, на партнеров наших компаний оказывается давление, чтобы они не проводили расчеты с российскими компаниями. Здесь работа предстоит очень большая», — добавила глава Центробанка.

    Ранее ЦБ ввел ограничения на продажу наличной валюты гражданам: владельцы валютных счетов могли получить наличными только по 10 тысяч долларов с каждого счета вне зависимости от валюты, которая на нем хранилась. Ограничения должны были продлиться до 9 марта 2023 года, однако в феврале их снова продлили.

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    ЦБЦентральный банкВалютные ограниченияВалюта
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