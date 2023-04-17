Центробанк не планирует вводить новые валютные ограничения. Возможен «тюнинг»

ЦБ РФ не планирует дополнительных мер по валютным ограничениям, однако возможны корректировки уже существующих, сообщает ТАСС 17 апреля.
«Сейчас никаких дополнительных небольших мер здесь не предполагается, валютных ограничений. Может быть, какой-то «тюнинг», что называется. Но в целом мы считаем, что система более-менее стабилизировалась», — заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на встрече с фракцией «Новые люди» в Госдуме.
Жесткие валютные ограничения с началом санкционного давления регулятор вводил для стабилизации ситуации на валютном и финансовом рынках, однако позже большую часть мер отменили: в таких условиях затрудняется внешнеэкономическая деятельность, подчеркнула Набиуллина.
Учитывая обстановку, ЦБ допускает использование криптовалюты во внешних расчетах в качестве эксперимента. Соответствующий законопроект, по словам Набиуллиной, уже готовится.
«Мы понимаем сложности с международными расчетами, для нас это сейчас ключевой приоритет — помогать в международных расчетах, это сложно, это непросто. Есть и прямые санкции на нашу финансовую систему, вторичные санкции, на партнеров наших компаний оказывается давление, чтобы они не проводили расчеты с российскими компаниями. Здесь работа предстоит очень большая», — добавила глава Центробанка.
Ранее ЦБ ввел ограничения на продажу наличной валюты гражданам: владельцы валютных счетов могли получить наличными только по 10 тысяч долларов с каждого счета вне зависимости от валюты, которая на нем хранилась. Ограничения должны были продлиться до 9 марта 2023 года, однако в феврале их снова продлили.