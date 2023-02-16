Набиуллина: Центробанк продлит ограничения на снятие валюты

Действие ограничений на снятие валюты будет продлено после 9 марта. Такое намерение высказала глава Центрального банка Эльвира Набиуллина 16 февраля.



Эльвира Набиуллина также отметила, что сейчас нет оснований для повышения лимита на перевод валюты между физическими лицами, передает «Интерфакс».

В последний раз Центробанк России продлевал ограничение на снятие наличной валюты 1 августа 2022 года. Введено оно было до 9 марта.

«Сохраняется лимит в 10 тысяч долларов США или на такую же сумму в евро на снятие наличной иностранной валюты с валютного счета или вклада», – сообщал ЦБ.