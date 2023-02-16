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    Набиуллина: Центробанк продлит ограничения на снятие валюты

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    Действие ограничений на снятие валюты будет продлено после 9 марта. Такое намерение высказала глава Центрального банка Эльвира Набиуллина 16 февраля.

    Эльвира Набиуллина также отметила, что сейчас нет оснований для повышения лимита на перевод валюты между физическими лицами, передает «Интерфакс».

    В последний раз Центробанк России продлевал ограничение на снятие наличной валюты 1 августа 2022 года. Введено оно было до 9 марта.

    «Сохраняется лимит в 10 тысяч долларов США или на такую же сумму в евро на снятие наличной иностранной валюты с валютного счета или вклада», – сообщал ЦБ.

    Ограничения вплоть до продажи наличной валюты были введены 9 марта 2022-го. Тогда было принято решение выдавать владельцам валютных счетов по 10 тысяч долларов на руки с каждого счета. От валюты, которая была у человека на счету, сумма не зависела.

    18 апреля 2022-го Центробанк несколько смягчил ограничения: физические лица снова могли покупать валюту. Но только ту, что поступала в кассы банков после 9 апреля. Несмотря на то, что глава ЦБ тогда выступала в поддержку снятия валютных ограничений, они были продлены.

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