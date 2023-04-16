В Петербурге снова объявили аукцион на ретротрамваи. Одновременно докупают еще 14 обычных

Два аукциона на поставку трамваев объявили петербургский Горэлектротранс. Один из них — на вагоны в стиле ретро, которые не удалось купить с первого раза.
Аукцион на 3,1 млрд касается 22 ретротрамваев, которые необходимо привезти до июля 2024 года. По условиям он повторяет аналогичный аукцион, на который в прошлый раз не заявился ни один участник. Как и тогда, к документации приложено разрешение Минпромторга и заявка ГЭТ, из которых ясно, что поставщиком станет завод «Уралтрансмаш». Он же собирает первые 54 ретротрамвая для лизингового контракта Горэлектротранса.
Второй аукцион на 1,3 млрд относится к 14 односекционным трамваям. Их ждут к маю 2024 года.
На фоне последних закупок ГЭТ эта кажется сравнительно скромной. Напомним, недавно предприятие объявило аукцион на 166 трамваев и на 16,5 млрд рублей, а кроме того, оно покупает примерно столько же троллейбусов. «Фонтанка» анализировала ценовую конъюнктуру на рынке подвижного состава.
Всё это укладывается в программу модернизации предприятия на 128 млрд рублей, которую, впрочем, сейчас придется корректировать. В том числе и потому, что ГЭТ защитил в комтрансе ряд приоритетных новых трамвайных маршрутов, которые должны открыться в ближайшие годы. Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».