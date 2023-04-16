В Петербурге снова объявили аукцион на ретротрамваи. Одновременно докупают еще 14 обычных

Два аукциона на поставку трамваев объявили петербургский Горэлектротранс. Один из них — на вагоны в стиле ретро, которые не удалось купить с первого раза.

Аукцион на 3,1 млрд касается 22 ретротрамваев, которые необходимо привезти до июля 2024 года. По условиям он повторяет аналогичный аукцион, на который в прошлый раз не заявился ни один участник. Как и тогда, к документации приложено разрешение Минпромторга и заявка ГЭТ, из которых ясно, что поставщиком станет завод «Уралтрансмаш». Он же собирает первые 54 ретротрамвая для лизингового контракта Горэлектротранса.