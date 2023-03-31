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    В Петербург закупят примерно по 110 трамваев и троллейбусов более чем за 20 млрд

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    Петербургский Горэлектротранс объявил три аукциона на поставку подвижного состава. В город придут более сотни троллейбусов и примерно столько же трамваев.

    Как сообщает комитет по транспорту 31 марта, первый аукцион относится к 79 троллейбусам большого класса вместимости. Из них 2 должны приехать в ноябре 2023-го, 19 — в начале 2024-го, а оставшиеся — в 2025 году. Максимальная стоимость контракта — почти 3 млрд рублей.

    Второй аукцион объявлен на 30 троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Они ожидаются осенью 2023 года, заявленная цена — 1,2 млрд рублей.

    По третьему аукциону ищут поставщика 116 умных трамваев, оснащенных системой активной помощи водителю. Стартовая стоимость — 16,5 млрд рублей, описаны разные модификации: трехсекционные (однокабинные и двухкабинные), двухсекционные и односекционные. К документации приложен производственный график, но отдельно прописано, что он не является графиком поставки, а служит «для информирования сторон об ориентировочном плане изготовления товара исходя из предполагаемых производственных мощностей». Согласно ему, 28 вагонов вписаны в текущий год, 49 — в следующий, 34 — в 2025-й, и 5 — в 2026-й.

    Напомним, сейчас в комтрансом и ГЭТ подписано шесть контрактов на подвижной состав для электрического наземного транспорта. 166 классических и 23 особо больших троллейбуса поставляет АО «Транс-Альфа», 97 ТУАХ — минский БКМ. 57 трамваев для ГЭТ и 81 трамвай для комитета поставляет ПК ТС, 54 ретротрамвая — «Уралтрансмаш». Недавно Горэлектротранс объявил аукцион еще на 22 ретровагона. В целом по программе предприятия до 2028 года ГЭТ должен получить 596 трамваев и 587 троллейбусов.

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    ГЭТПетербургОбщественный транспорт
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