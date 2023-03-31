В Петербург закупят примерно по 110 трамваев и троллейбусов более чем за 20 млрд

Петербургский Горэлектротранс объявил три аукциона на поставку подвижного состава. В город придут более сотни троллейбусов и примерно столько же трамваев.



Как сообщает комитет по транспорту 31 марта, первый аукцион относится к 79 троллейбусам большого класса вместимости. Из них 2 должны приехать в ноябре 2023-го, 19 — в начале 2024-го, а оставшиеся — в 2025 году. Максимальная стоимость контракта — почти 3 млрд рублей.



Второй аукцион объявлен на 30 троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Они ожидаются осенью 2023 года, заявленная цена — 1,2 млрд рублей.

