На аукцион по поставке 22 ретротрамваев в Петербург не заявился ни один участник

Петербургский Горэлектротранс подвел итоги аукциона на поставку 22 трамваев в стиле ретро. На него не подали ни одной заявки.



Судя по протоколу, опубликованному 12 апреля, аукцион на 3,1 млрд рублей признан несостоявшимся. В качестве причины указана соответствующая статья закона о госзакупках, где говорится об отсутствии желающих.

«Фонтанка» писала, что ГЭТ намерен докупить 22 ретровагона в дополнение к тем 54, которые «Уралтрансмаш» в 2023-м должен изготовить по уже заключенному контракту. В отличие от того, действующего контракта, новая поставка должна была обойтись без лизинга, один вагон оценивался в 141 млн рублей. В аукционной документации было также прямое указание на вероятного поставщика — это опять же был «Уралтрансмаш». Первые два вагона ждали в декабре, остальные — в 2024 году.