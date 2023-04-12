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    На аукцион по поставке 22 ретротрамваев в Петербург не заявился ни один участник

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    Петербургский Горэлектротранс подвел итоги аукциона на поставку 22 трамваев в стиле ретро. На него не подали ни одной заявки.

    Судя по протоколу, опубликованному 12 апреля, аукцион на 3,1 млрд рублей признан несостоявшимся. В качестве причины указана соответствующая статья закона о госзакупках, где говорится об отсутствии желающих.

    «Фонтанка» писала, что ГЭТ намерен докупить 22 ретровагона в дополнение к тем 54, которые «Уралтрансмаш» в 2023-м должен изготовить по уже заключенному контракту. В отличие от того, действующего контракта, новая поставка должна была обойтись без лизинга, один вагон оценивался в 141 млн рублей. В аукционной документации было также прямое указание на вероятного поставщика — это опять же был «Уралтрансмаш». Первые два вагона ждали в декабре, остальные — в 2024 году.

    Напомним, лизинговый контракт почти на 13 млрд рублей был самым дорогим для своего времени, однако сейчас ГЭТ намерен закупить 166 вагонов за 16,5 млрд рублей. В документации указаны разные типы подвижного состава, подробнее о ценах — читайте на «Фонтанке».

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