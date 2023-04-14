    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 2

    2 м/с, вос

    772мм

    32%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd81.68eur90

    COVID-19

    Петербург снова первый по смертям от ковида

    2220
    6 комментариев

    Летальную статистику по регионам России вновь возглавил Петербург, следует из суточного отчета федерального оперштаба от 14 апреля.

    За минувшие сутки в России госпитализировано 1 047 человек, выявлено 8 082 новых случая COVID-19, подтверждено 35 летальных исходов. Из них в Петербурге — 94 госпитализации, 804 новых случая, и 8 смертей. В Москве — 95 госпитализаций, 1 193 новых случая и 7 смертей.

    В течение последних недель Петербург регулярно обгоняет Москву по коронавирусным показателям, несмотря на разницу в размерах населения.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    КоронавирусCOVID-19КовидКоронавирусная статистикаКоронавирус в Петербурге
    ЛАЙК0
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close