Петербург снова первый по смертям от ковида

Летальную статистику по регионам России вновь возглавил Петербург, следует из суточного отчета федерального оперштаба от 14 апреля.



За минувшие сутки в России госпитализировано 1 047 человек, выявлено 8 082 новых случая COVID-19, подтверждено 35 летальных исходов. Из них в Петербурге — 94 госпитализации, 804 новых случая, и 8 смертей. В Москве — 95 госпитализаций, 1 193 новых случая и 7 смертей.



В течение последних недель Петербург регулярно обгоняет Москву по коронавирусным показателям, несмотря на разницу в размерах населения.

