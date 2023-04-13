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    Коронавирус стал одинаково смертельным в Москве и Петербурге

    1955
    4 комментария

    Летальную статистику по коронавирусу в России возглавили Москва и Петербург с одинаковым результатом, следует из суточного отчета федерального оперштаба от 13 апреля.

    В России за минувшие сутки госпитализировано 1 116 человек, выявлено 7 892 новых случая COVID-19, подтверждено 37 летальных исходов. Из них в Петербурге — 76 госпитализаций, 810 новых случаев и 8 смертей. В Москве — 130 госпитализаций, 1 171 новый случай и 8 смертей.

    В последние недели Петербург регулярно возглавляет коронавирусную статистику по стране, обходя более крупную Москву по заболеваемости, госпитализациям и числу смертей за сутки.

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