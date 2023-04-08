На них поставлен крест. Показываем, как выглядит Думская после ночного рейда

Днём 8 апреля на Думской улице не так многолюдно, как в тёмное время суток. Оцените разницу.
Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
Ночью полиция проводила рейд по барам. «Фонтанка» вела подробный рассказ, ГУ МВД по Петербургу тоже показало свой видеоролик. В заведениях было шумно, на кадрах много людей — и силовиков, и посетителей, и работников ночных клубов. Утром в субботу на улице только редкие прохожие, а большая часть заведений опечатаны — двери заклеены лентами крест-накрест.
Силовики за ночь проверили в общей сложности 13 заведений, по данным СК, там проводился «комплекс мероприятий». Семерых посетителей доставили в отдел полиции за нарушения общественного порядка, в одном из клубов обнаружили пьяного подростка. Детальный репортаж с объяснениями читайте на «Фонтанке».