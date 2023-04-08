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    На них поставлен крест. Показываем, как выглядит Думская после ночного рейда

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    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Днём 8 апреля на Думской улице не так многолюдно, как в тёмное время суток. Оцените разницу.

    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    Ночью полиция проводила рейд по барам. «Фонтанка» вела подробный рассказ, ГУ МВД по Петербургу тоже показало свой видеоролик. В заведениях было шумно, на кадрах много людей — и силовиков, и посетителей, и работников ночных клубов. Утром в субботу на улице только редкие прохожие, а большая часть заведений опечатаны — двери заклеены лентами крест-накрест.

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    Силовики за ночь проверили в общей сложности 13 заведений, по данным СК, там проводился «комплекс мероприятий». Семерых посетителей доставили в отдел полиции за нарушения общественного порядка, в одном из клубов обнаружили пьяного подростка. Детальный репортаж с объяснениями читайте на «Фонтанке».

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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    Думская улицаРейд по барамРейд полицииРейд
    ЛАЙК10
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ2

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