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    После ночного рейда на Думской в полицию забрали семерых

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    ГУ МВД по Петербургу утром 8 апреля отчитывается о ночном рейде на Думской улице и показывает видеоролик о работе силовиков. Были проверены в общей сложности 13 заведений. Семерых посетителей доставили в отдел полиции за нарушения общественного порядка — для разбирательства. В одном из клубов полицейские обнаружили пьяного подростка.

    ГУ МВД России по СПб и Ленобласти

    «Помимо полиции Центрального района в рейде участвовали сотрудники патрульно-постовой службы, Госавтоинспекции и подразделений по делам несовершеннолетних. Последние были необходимы в связи с главной задачей профилактических мероприятий: выявлением фактов обслуживания несовершеннолетних посетителей баров и продажи им алкогольных напитков», — отмечается в сообщении.

    У посетителей баров проверяли паспорта, совершеннолетних отпускали. В одном из баров на выходе полицейские остановили молодого человека, которому оказалось 16 лет. Он пояснил, что охрана заведения спрашивала у него документ, но пропустила вместе с совершеннолетними подругами. Экспресс-тест показал факт употребления алкоголя, и сам юноша это подтвердил.

    «Подросток передан законным представителям. По данному факту возбуждено административное производство», — заявили в полиции.

    «Фонтанка» подробно рассказывала о рейде, показывала кадры с Думской и объясняла причины. Так, в один из баров — Led — было не попасть. Сотрудники МЧС вскрывали двери болгаркой.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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