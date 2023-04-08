После ночного рейда на Думской в полицию забрали семерых

ГУ МВД по Петербургу утром 8 апреля отчитывается о ночном рейде на Думской улице и показывает видеоролик о работе силовиков. Были проверены в общей сложности 13 заведений. Семерых посетителей доставили в отдел полиции за нарушения общественного порядка — для разбирательства. В одном из клубов полицейские обнаружили пьяного подростка.

«Помимо полиции Центрального района в рейде участвовали сотрудники патрульно-постовой службы, Госавтоинспекции и подразделений по делам несовершеннолетних. Последние были необходимы в связи с главной задачей профилактических мероприятий: выявлением фактов обслуживания несовершеннолетних посетителей баров и продажи им алкогольных напитков», — отмечается в сообщении.

У посетителей баров проверяли паспорта, совершеннолетних отпускали. В одном из баров на выходе полицейские остановили молодого человека, которому оказалось 16 лет. Он пояснил, что охрана заведения спрашивала у него документ, но пропустила вместе с совершеннолетними подругами. Экспресс-тест показал факт употребления алкоголя, и сам юноша это подтвердил.



«Подросток передан законным представителям. По данному факту возбуждено административное производство», — заявили в полиции.



«Фонтанка» подробно рассказывала о рейде, показывала кадры с Думской и объясняла причины. Так, в один из баров — Led — было не попасть. Сотрудники МЧС вскрывали двери болгаркой.

