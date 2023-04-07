Петербург больше не первый по коронавирусу

Возглавлявший коронавирусную статистику Петербург сместился с первого места по всем трем показателям: заболеваемости, госпитализациям и смертям, следует из отчета федерального оперштаба от 7 апреля.



В России за минувшие сутки госпитализировано 1 167 человек, выявлено 8 915 новых случаев COVID-19, подтверждено 38 летальных исходов. Из них в Петербурге — 83 госпитализации, 874 новых случая, 7 смертей. В Москве — 113 госпитализаций, 1 140 новых случаев и 9 смертей.



Согласно эпидемиологической справке Смольного на 7 апреля, в Петербурге из 1 807 коронавирусных коек (их накануне было на 100 больше) заняты 1 420.

