Activia и Actimel могут пропасть с прилавков

Французский производитель молочной продукции Danone собирается отказаться от своих глобальных брендов в России, пишут 7 апреля «Известия» со ссылкой на источник на рынке. Из магазинов могут уйти товары Activia, Actimel, Alpro и Danone.
«Мы изучаем разные возможности того, как сделать международные бренды более релевантными для локального рынка», — рассказали изданию в «Danone Россия».
Одним из вариантов может стать использование локальных имён (например, «Простоквашино») для продукции, которая сейчас реализуется под глобальными брендами. По оценке экспертов, возможно, компания передаст свои активы менеджменту, сохранив опцион на обратный выкуп.
Danone работает в России с 1992 года и имеет 13 молочных заводов. Бренды компании: Activia, Actimel, Alpro, Danone, «Даниссимо», «Простоквашино», «BioБаланс», «Тёма», «Растишка» и другие. В начале марта 2022 года Danone приостановил инвестиционные проекты в России, пообещав сохранить производство молочной продукции и детского питания. В октябре объявил об уходе, точнее о намерении передать контроль над местным производством молочных продуктов и растительных напитков. В феврале 2023 года стали известны возможные претенденты на покупку российского бизнеса компании.