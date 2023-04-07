Activia и Actimel могут пропасть с прилавков

Французский производитель молочной продукции Danone собирается отказаться от своих глобальных брендов в России, пишут 7 апреля «Известия» со ссылкой на источник на рынке. Из магазинов могут уйти товары Activia, Actimel, Alpro и Danone.



«Мы изучаем разные возможности того, как сделать международные бренды более релевантными для локального рынка», — рассказали изданию в «Danone Россия».



Одним из вариантов может стать использование локальных имён (например, «Простоквашино») для продукции, которая сейчас реализуется под глобальными брендами. По оценке экспертов, возможно, компания передаст свои активы менеджменту, сохранив опцион на обратный выкуп.

