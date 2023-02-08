Кто на йогурт? Стали известны претенденты на российский бизнес Danone

Стали известны возможные претенденты на покупку российского бизнеса компании Danone. Среди них — ГК «Русагро», группа «Черкизово», ГК «Черноголовка», ГК «ЭкоНива», «Румелко», Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева и АФК «Система» (владеет агрохолдингом «Степь»). Об этом со ссылкой на информированный источник вечером 8 февраля пишет «Коммерсантъ».



По данным издания, на первом этапе потенциальных покупателей отбирала Rothschild & Co, которая консультирует Danone в сделке.



Компания Danone в октябре 2022 года заявила о передаче контроля в бизнесе по производству молочных продуктов в России. При этом контроль над производством детского питания (завод «Истра-Нутриция», бренды Nutrilon, «Малютка» и «Малыш») передавать не планируется. Уточнялось, что списания Danone в РФ составят до 1 млрд евро.

