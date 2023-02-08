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    Кто на йогурт? Стали известны претенденты на российский бизнес Danone

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    3 комментария

    Стали известны возможные претенденты на покупку российского бизнеса компании Danone. Среди них — ГК «Русагро», группа «Черкизово», ГК «Черноголовка», ГК «ЭкоНива», «Румелко», Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева и АФК «Система» (владеет агрохолдингом «Степь»). Об этом со ссылкой на информированный источник вечером 8 февраля пишет «Коммерсантъ».

    По данным издания, на первом этапе потенциальных покупателей отбирала Rothschild & Co, которая консультирует Danone в сделке.

    Компания Danone в октябре 2022 года заявила о передаче контроля в бизнесе по производству молочных продуктов в России. При этом контроль над производством детского питания (завод «Истра-Нутриция», бренды Nutrilon, «Малютка» и «Малыш») передавать не планируется. Уточнялось, что списания Danone в РФ составят до 1 млрд евро.

    В настоящий момент в группу Danone в России входят 16 предприятий.

    Ранее в Минсельхозе РФ заявляли, что российские заводы компании Danone продолжают работу в обычном режиме.

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    Комментарии 3

    Гость08 Фев 2023 в 23:19
    Пальманон.:)
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