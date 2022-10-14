Минсельхоз: Заводы Danone в России работают в обычном режиме

Российские заводы компании Danone продолжают работу в обычном режиме. Об этом 14 октября сообщает Минсельхоз РФ.



«По информации Минсельхоза России, заводы холдинга продолжают свою деятельность в обычном режиме, сохраняются рабочие места, а продукция поступает на российский рынок», — заявили в ведомстве (цитата по РИА Новости).



Ранее в пятницу стало известно, что Danone объявила, что покидает российский рынок.



В России компании принадлежат бренды: «Простоквашино», «Активия», «Растишка», «Даниссимо», «Актуаль», «Смешарики», «Тёма», «Малютка», Actimel, Danone, Alpro, Bebalac, Nutrilon, «Bio Баланс».

