Куда пойти 7–9 апреля: «Тотальный диктант», танец-освобождение в Доме Радио и «Космические пространства»

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться





Ловим весну и не сидим дома. В прогулку по центру идеально впишутся небольшие остановки-паузы ради новых выставок в арт-пространствах или встреч в лекториях.

Актуальное «Тотальный диктант» зазвучит одновременно



8 апреля, 14:00, 6+



Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Школы, музеи, библиотеки, лектории, университеты в субботу станут площадками акции по проверке грамотности «Тотальный диктант». Диктаторы, то есть ведущие, как всегда, — люди небезызвестные. Гостями стали, например, учёный, знаток когнитивных наук Татьяна Черниговская, актеры озвучки Андрей Зайцев и Марина Гладкая, артист Гоша Куценко. Места на многих площадках уже закончились, так что с заполнениями формы на сайте проекта стоит поторопиться. Будет возможность написать диктант онлайн. В этом году в аудиториях и в Сети прозвучит текст 42-летнего писателя из Владивостока Василия Авченко, чьи книги входили в шорт-листы национальных премий. Диктант начнётся в 14:00.



В Доме Радио соединяют танец и философию

8–9 апреля, 20:00, 18+



Фото: Александра Муравьева / предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Два вечера подряд в пространстве Дома Радио можно увидеть танцевальный перформанс SOULWHIRL, получивший пять номинаций на «Золотую маску». Хореография постановки соединяет в себе эстетику японского танца буто и танец-освобождение. Каждое движение — о погружении внутрь себя, новый шаг к глубинам психики. Музыкальным фоном и одновременно участником действия стала музыка Вангелино Курентзиса — брата Теодора Курентзиса — в режиссуре Владимироса Николузоса.



В музеях

Живописцы покажут космическое



С 8 до 28 апреля, 16+

Яркие и таинственные «Космические пространства» образовались в «Линиях». На картинах современные художники из разных городов нащупывают форму космоса, пытаются найти его «внутри и снаружи» и наполняют вселенные чувствами и пустотой. Вход на экспозицию свободный.

«Семейные ценности» найдут отражение в стекле

До 27 августа, 6+

В Музее художественного стекла на Елагином острове открывается ретроспективная выставка «Семейные ценности» династии петербургских художников Ивановых. Четыре члена семьи разного возраста и с разными судьбами работают каждый в своей манере, но все не отходят от «природных» мотивов. Каждый обращается к любимым образам из славянской мифологии, религии, иногда философии.



Праздник батика с фарфором принимает Елагин

С 8 апреля до 21 мая, 0+



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Эффектный батик и хрупкий фарфор стали основой выставки международного фестиваля «Созвездие». Экспонаты выставлены в залах Конюшенного корпуса ЦПКиО им. Кирова. Абсолютно разные техники ручной росписи тканей и работы с фарфором представляют художники из Финляндии, Белоруссии, Нидерландов, Франции, Турции и Америки. Такой состав нынче — роскошь.



В театрах

Жизнь и тексты Лорки дополнят музыкой

6–7 апреля, 16+

«Театрализованной чтецкой композицией» называет режиссёр спектакля «Я — Федерико Гарсиа Лорка» Мигель Паласио его жанр. Постановщик, и он же — исполнитель роли Рассказчика, создал канву сюжета, сопоставив стихи и воспоминания поэта с музыкальными «вспышками» и иллюстрациями. Зрители встретятся не только с Лоркой, но также с Сальвадором Дали и его сестрой, Михаилом Лермонтовым и Человеком в черном.

Борис Смолкин попал в «Игру любви и случая»



8–9 апреля, 16+

На подмостках театра «Приют комедианта» — премьера романтической комедии Пьера де Мариво «Игра любви и случая». Постановкой классической истории о том, как господа на время меняются местами со своими слугами, занимался известный в театральных кругах Сергей Грицай. Одну из главных ролей играет Борис Смолкин.

«Легенда» оживляет вещи по заветам Чуковского

8–9 апреля, 11:00, 6+

В этот уик-энд театр «Легенда» показывает детский спектакль «Приключения Федоры». Озорная и поучительная история базируется на тексте Корнея Чуковского, где «сито скачет по полям, а корыто по лугам». Яркие костюмы и спецэффекты делают сюжет о неряшливой хозяйке, от которой однажды сбегает вся столовая утварь, ещё забавнее.

«Карамболь» погружает в круговорот сезонов

8 апреля, 12:00, 6+



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





На сцене ДК Ленсовета музыкальный театр «Карамболь» представляет семейный мюзикл по мотивам сказки Божены Немцовой и произведениям Ганса Христиана Андерсена «Двенадцать месяцев». Постановщиком стал режиссер Александринки Антон Оконешников. Решив отталкиваться от пространства, в котором будет происходить действие, а не «бороться» с небольшой сценой в концертном зале, он предложил использовать «детский рисунок как стиль и приём». Маленькие зрители познакомятся с классическим сюжетом и увидят, как и почему природа всегда встаёт на сторону тех, кто уважает еë законы.

«Гадкий утёнок» превратится в лебедя на сцене

9 апреля, 12:00, 6+



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





В воскресенье детский музыкальный театр «Карамболь» привозит на сцену Дворца искусств Ленинградской области своего «Гадкого утёнка». В 2018 году постановка стала дипломантом «Золотой Маски» как лучший спектакль в оперетте/мюзикле, и с тех пор не потеряла уникальность. Над спектаклем работали режиссер Олег Леваков, композитор Ирина Брондз и Николай Голь, написавший пьесу и стихи по мотивам сюжета Ганса Христиана Андерсена.

Островский задаст тон «Встречам в России»

С 7 до 16 апреля

«Балтийский дом» принимает программу Международного фестиваля русских театров «Встречи в России». В этом году она посвящена празднованию 200-летия со дня рождения Александра Островского. Смотр откроет «Снегурочка» в версии Национального русского театра драмы им. Михаила Лермонтова (Алматы, Республика Казахстан). Режиссер Полина Неведомская превратила сюжет в «фантазию» и «настоящую русскую сказку». В следующие два дня внимание зрителей сосредоточат на «Женитьбе Бальзаминова». Свое прочтение известной пьесы покажут драматический театр им. В. В. Маяковского из Душанбе и Ереванский государственный русский драматический театр им. К. С. Станиславского.



Послушать музыку

Исполнители сыграют музыку прошлого

9 апреля, 15:00, 6+

На концерте «Музыкально-театральный Петербург-Ленинград XX—XXI века» в Малом зале Филармонии звучит музыка Дунаевского, Колкера, Лебедева. Переместиться назад по временной ленте помогут голоса сопрано Марии Мукупа и Елены Заставной, тенора Антона Авдеева, баритона Александра Пахмутова.

«Три дня дождя» разогреют «А2»

9 апреля, 20:00, 16+

Во время весеннего гастрольного тура, плавно перетекающего в летний, «Три дня дождя» заскочат в клуб А2. Бэнд в городе ждали, случился почти полный Sold out. Исполнять будут лучшее.

Бутусов окунет в прошлое

9 апреля, 19:00, 6+



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться





Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» называют выступление в «Космонавте» в этот уик-энд «специальным», ведь приурочено оно к 40-летию NAUTILUS POMPIILIUS. Поклонников собирают на большую «душевную ретроспективу».

Узнать новое

Лектор заглянет в мир роботов в будущем

7 апреля, 19:30, 6+

В пятницу вечером в тренинговом центре «На Рубинштейна» развернётся горячая дискуссия о том, как разделится мир между людьми и роботами. Ведущим встречи «Искусственный разум в фантастике» станет директор Центра управления знаниями Международного НИИ проблем управления Сергей Переслегин. С публикой будет говорить о том, возможно ли, чтобы естественные и искусственные языки эволюционировали в единую систему, и чем окончится начинающаяся «гонка разумов».

Лектор выстроит маршрут в на орбиту

7 апреля, 20:00, 6+

О развитии космических проектов в России в сложный санкционный период в пятницу вечером рассказывает Михаил Котов. Научный журналист обратит внимание на «перспективы и достижения» и объяснит, почему Россия решила создавать свою станцию. Лекция «Маршрут перестроен» пройдёт в Планетарии на «Горьковской».

Историю мата найдут среди книг

8 апреля, 18:00, 18+

Психоаналитик и филолог в одном лице, лектор Вероника Беркутова с кафедры теории психоанализа Восточно-Европейского института психоанализа в библиотеке «Планетарий 1» берётся очертить границы русского мата. Отдельно остановится на том, почему бранные слова люди используют так активно, считая их запретными в «приличном обществе». Вход на лекцию «Исторические корни русского мата» свободный.

На экранах

Порталом в мир магии стало бюро

С 6 апреля, 12+

Фэнтези австралийского режиссера Джеффри Уокера «Бюро магических услуг» — история о клерках, которые работают в загадочной конторе в Лондоне и ищут магические артефакты. В роли зловещего директора фирмы — сам Кристоф Вальц («Бесславные ублюдки», «Джанго»), в качестве его заместителя в ленте снялся Сэм Нилл («Парк Юрского периода», «В пасти безумия»).



«Три мушкетёра» теперь по-новому

С 6 апреля, 12+

В кино вышел фильм французского режиссера Мартина Бурбулона «Три мушкетера: Д’Артаньян». В роли Атоса — ветеран французского кино Венсан Кассель, в роли Миледи — Ева Грин. Луи Гаррель сыграл короля Людовика XIII, а Д’Артаньяна — актер Франсуа Сивиль.



Драма по Замятину — «Наводнение»

С 6 апреля, 18+

После камерной премьеры в первых числах апреля в широкий прокат вышла картина «Наводнение» Ивана Твердовского по повести Евгения Замятина. В центре сюжета оказывается девушка, которая перестала разговаривать после шока из-за потери родителей. Она тренируется в команде по плаванию и сталкивается с чудовищной травлей.

Ольга Минаева, специально для «Фонтанки.ру»

