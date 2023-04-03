Психоаналитик расскажет, зачем люди матерятся

Матерные слова — с одной стороны, используются активно, с другой — они как бы табу. Об исторических корнях русского мата и его культовых функциях расскажет Вероника Беркутова, которая не только психоаналитик, но и филолог. 8 апреля в библиотеке «Планетарий 1». Бесплатно. 18+

Было мнение, что мат достался нам от Орды — пока не нашлись новгородские берестяные грамоты доордынских времен. В одной из них, например, новгородка пишет другой пожелания, от которых можно покраснеть — и настоятельно рекомендует отдать долг. Исследователи русского мата отмечают, что корней-то матерных немного (они связаны с так называемой обсценной триадой»: мужской орган, женский и акт), зато производных — немерено. При этом одни матерные слова, которые встречались у Пушкина, сейчас практически не употребляются и несколько потеряли в своей непристойности, а слово, которое у протопопа Аввакума означало «ложь», Роскомнадзор теперь запрещает публиковать в СМИ. Исследователь русского мата Плуцер-Сарно уверен: матерные слова в русский зык не пришли, они в нем были всегда. А пожелание идти в известном направлении — это «акт исключения из символических связей, акт символической смерти индивидуума, отрицание самого факта существования человека». Благодатная почва для психоанализа.

