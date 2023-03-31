В кино — комедия о волшебниках с Кристофом Вальцем

6 апреля на экраны выходит комедийное фэнтези австралийского режиссера Джеффри Уокера «Бюро магических услуг». По сюжету пара клерков, Пол и Софи, работают на загадочную лондонскую контору, которая занимается поиском магических артефактов и тому подобными тайными делами. Постепенно герои узнают про заговор, который способен разрушить Вселенную из-за опасных временных парадоксов. Все это приправлено английским юмором и неплохой компьютерной графикой.
Фильм снят по роману «Переносная дверь» английского писателя юмористического фэнтези Тома Холта. В роли зловещего директора фирмы — сам Кристоф Вальц («Бесславные ублюдки», «Джанго»), в качестве его заместителя — Сэм Нилл («Парк юрского периода», «В пасти безумия»). В фильме поучаствовала и Миранда Отто («Властелин колец»).
12+
Федор Дубшан