    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -1

    1 м/с, с-в

    754мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd77.32eur84.11

    В кино — комедия о волшебниках с Кристофом Вальцем

    578
    обсудить
    Фото: кадр из фильма
    ПоделитьсяПоделиться

    6 апреля на экраны выходит комедийное фэнтези австралийского режиссера Джеффри Уокера «Бюро магических услуг». По сюжету пара клерков, Пол и Софи, работают на загадочную лондонскую контору, которая занимается поиском магических артефактов и тому подобными тайными делами. Постепенно герои узнают про заговор, который способен разрушить Вселенную из-за опасных временных парадоксов. Все это приправлено английским юмором и неплохой компьютерной графикой.

    Фильм снят по роману «Переносная дверь» английского писателя юмористического фэнтези Тома Холта. В роли зловещего директора фирмы — сам Кристоф Вальц («Бесславные ублюдки», «Джанго»), в качестве его заместителя — Сэм Нилл («Парк юрского периода», «В пасти безумия»). В фильме поучаствовала и Миранда Отто («Властелин колец»).

    12+

    Федор Дубшан

    Фото: кадр из фильма

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close