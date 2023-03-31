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    В прокате — драма Ивана Твердовского «Наводнение» по рассказам Евгения Замятина

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    6 апреля в кино — премьера фильма Ивана И. Твердовского «Наводнение». По сюжету, тренер по плаванию Софья с мужем Трофимом берут на воспитание племянницу Аню, оставшуюся сиротой. После смерти родителей девочка не разговаривает — и это становится поводом для травли её среди других спортсменов. Вместе с тем грозят разрушиться и отношения Софьи и Трофима…

    Фото: кадр из фильма
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    Режиссер Иван Твердовский («Подбросы», «Зоология», «Конференция») — член Европейской киноакадемии, участник Венецианского кинофестиваля, лауреат множества премий отечественных и зарубежных кинофестивалей. Его фильмы — сновидческие образы, немного похожие на работы Дэвида Линча или Ларса фон Триера.

    За основу нынешнего фильма, съёмки которого происходили на Дальнем Востоке, режиссёр взял рассказы «Наводнение» и «Север» Евгения Замятина, автора знаменитой антиутопии «Мы». Режиссер считает, что эти произведения достойны большего внимания. Кроме того, он вдохновлялся андерсеновской «Русалочкой».

    18+

    Федор Дубшан

    Фото: кадр из фильма

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