«Балтийский дом» проведет «Встречи в России». Зрителей ждет много Островского

ХХV Международный фестиваль русских театров «Встречи в России» пройдет с 7 по 16 апреля на сценических площадках театра-фестиваля «Балтийский дом». Юбилейный — 25-й — фестиваль будет посвящен 200-летию со дня рождения Александра Островского.



«Снегурочка», Национальный русский театр драмы им. Михаила Лермонтова (Алматы, Республика Казахстан) Фото: baltic-house.ru/ Поделиться Поделиться





Откроет «Встречи» «Снегурочка» по одной из самых загадочных пьес Островского (16+). Свою версию одноименной пьесы представит Национальный русский театр драмы им. Михаила Лермонтова (Алматы, Республика Казахстан). Режиссер Полина Неведомская представит зимнюю сказку Островского в жанре «фантазии» и «настоящей русской сказки». Главной особенностью спектакля можно считать смонтированный специально для постановки саундтрек из музыки Игоря Стравинского.



8 и 9 апреля будут показаны две версии пьесы «Женитьба Бальзаминова». 8 апреля на Малой сцене Государственный русский драматический театр им. В. В. Маяковского (Душанбе, Республика Таджикистан) покажет спектакль «За чем пойдешь, то и найдешь» (это второе название пьесы 1861 года) режиссера Хуршеда Мустафоева (12+). А 9 апреля Ереванский государственный русский драматический театр им. К. С. Станиславского (Республика Армения) представит пьесу «Женитьба Бальзаминова». Режиссер Карен Нерсисян представит пьесу как картины московской жизни и историю поиска птицы счастья.



10 апреля зрители смогут увидеть спектакль Молодёжного театра «АртИст» (Ашхабад, Туркменистан) по пьесе «Доходное место» (12+) режиссера Мекана Джумабаева.

14 апреля Государственный национальный русский театр драмы им. Ч. Айтматова (Бишкек, Киргизская республика) покажет «Грозу» (12+). Нелли Плешакова поставила одну из самых знаменитых в русском театре пьес Островского как трагифарс о застойной провинциальной атмосфере и борьбе между правдой и ложью, старым и новым.



«Пиковая дама», Белорусский государственный академический театр юного зрителя (Минск) Фото: baltic-house.ru/ Поделиться Поделиться





На фестивале также сыграют пьесы Пушкина и Лермонтова. Свою версию «Пиковой дамы» (12+) 11 апреля представит Ксения Самодурова и Белорусский государственный академический театр юного зрителя (Минск). А главную версию «Маскарада» (12+) Лермонтова 8 апреля покажет Азербайджанский государственный академический русский драматический театр им. Самеда Вургуна (Баку). Режиссер Александр Шаровский сделал спектакль о том, как Арбенина настигает возмездие.



Историю жизни абхазской девушки из села Чегем расскажет в спектакле «Софичка» (12+) режиссер Елена Одинцова. Государственный русский театр драмы им. Ф. А. Искандера (Сухум, Республика Абхазия) сосредоточился на тех смыслах повести Фазиля Искандера, которые относятся к вопросам любви, прощения, самоотверженности. Показ спектакля состоится 13 апреля.



Единственным нерусскоязычным автором на фестивале оказался Федерико Гарсиа Лорка. Мария Романова поставила спектакль «Радость вопреки всему» (16+) на основе писем, интервью и любовной лирике Лорки и погружает зрителя в магическую атмосферу жизни и творчества знаменитого испанца. Показ состоится 14 апреля на Малой сцене. Полная программа и подробности на сайте фестиваля. Полина Никитина

