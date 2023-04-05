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    «Балтийский дом» проведет «Встречи в России». Зрителей ждет много Островского

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    ХХV Международный фестиваль русских театров «Встречи в России» пройдет с 7 по 16 апреля на сценических площадках театра-фестиваля «Балтийский дом». Юбилейный — 25-й — фестиваль будет посвящен 200-летию со дня рождения Александра Островского.

    «Снегурочка», Национальный русский театр драмы им. Михаила Лермонтова (Алматы, Республика Казахстан)
    «Снегурочка», Национальный русский театр драмы им. Михаила Лермонтова (Алматы, Республика Казахстан)Фото: baltic-house.ru/
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    Откроет «Встречи» «Снегурочка» по одной из самых загадочных пьес Островского (16+). Свою версию одноименной пьесы представит Национальный русский театр драмы им. Михаила Лермонтова (Алматы, Республика Казахстан). Режиссер Полина Неведомская представит зимнюю сказку Островского в жанре «фантазии» и «настоящей русской сказки». Главной особенностью спектакля можно считать смонтированный специально для постановки саундтрек из музыки Игоря Стравинского.

    8 и 9 апреля будут показаны две версии пьесы «Женитьба Бальзаминова». 8 апреля на Малой сцене Государственный русский драматический театр им. В. В. Маяковского (Душанбе, Республика Таджикистан) покажет спектакль «За чем пойдешь, то и найдешь» (это второе название пьесы 1861 года) режиссера Хуршеда Мустафоева (12+). А 9 апреля Ереванский государственный русский драматический театр им. К. С. Станиславского (Республика Армения) представит пьесу «Женитьба Бальзаминова». Режиссер Карен Нерсисян представит пьесу как картины московской жизни и историю поиска птицы счастья.

    10 апреля зрители смогут увидеть спектакль Молодёжного театра «АртИст» (Ашхабад, Туркменистан) по пьесе «Доходное место» (12+) режиссера Мекана Джумабаева.

    14 апреля Государственный национальный русский театр драмы им. Ч. Айтматова (Бишкек, Киргизская республика) покажет «Грозу» (12+). Нелли Плешакова поставила одну из самых знаменитых в русском театре пьес Островского как трагифарс о застойной провинциальной атмосфере и борьбе между правдой и ложью, старым и новым.

    «Пиковая дама», Белорусский государственный академический театр юного зрителя (Минск)
    «Пиковая дама», Белорусский государственный академический театр юного зрителя (Минск)Фото: baltic-house.ru/
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    На фестивале также сыграют пьесы Пушкина и Лермонтова. Свою версию «Пиковой дамы» (12+) 11 апреля представит Ксения Самодурова и Белорусский государственный академический театр юного зрителя (Минск). А главную версию «Маскарада» (12+) Лермонтова 8 апреля покажет Азербайджанский государственный академический русский драматический театр им. Самеда Вургуна (Баку). Режиссер Александр Шаровский сделал спектакль о том, как Арбенина настигает возмездие.

    Историю жизни абхазской девушки из села Чегем расскажет в спектакле «Софичка» (12+) режиссер Елена Одинцова. Государственный русский театр драмы им. Ф. А. Искандера (Сухум, Республика Абхазия) сосредоточился на тех смыслах повести Фазиля Искандера, которые относятся к вопросам любви, прощения, самоотверженности. Показ спектакля состоится 13 апреля.

    Единственным нерусскоязычным автором на фестивале оказался Федерико Гарсиа Лорка. Мария Романова поставила спектакль «Радость вопреки всему» (16+) на основе писем, интервью и любовной лирике Лорки и погружает зрителя в магическую атмосферу жизни и творчества знаменитого испанца. Показ состоится 14 апреля на Малой сцене.

    Полная программа и подробности на сайте фестиваля.

    Полина Никитина

    «Снегурочка», Национальный русский театр драмы им. Михаила Лермонтова (Алматы, Республика Казахстан)
    «Снегурочка», Национальный русский театр драмы им. Михаила Лермонтова (Алматы, Республика Казахстан)Фото: baltic-house.ru/
    «Пиковая дама», Белорусский государственный академический театр юного зрителя (Минск)
    «Пиковая дама», Белорусский государственный академический театр юного зрителя (Минск)Фото: baltic-house.ru/

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