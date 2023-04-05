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    На Елагином покажут батик и фарфор из разных стран

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    На выставке Второго международного фестиваля «Созвездие» петербургской Гильдии текстильщиков вы увидите больше двухсот произведений художественного текстиля: работы российских, финляндских, белорусских, нидерландских, французских, турецких и американских мастеров. Впервые гостями фестиваля станут художники по фарфору, так что вас ждёт разнообразие техник и видов декоративно-прикладного искусства.

    Фото: предоставлено организаторами
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    Основной темой фестиваля художественного текстиля в 2023 году станет батик (роспись по ткани): организаторы обещают показать эту технику во всей красе. Вы увидите холодный и горячий батик, свободную роспись, работы, созданные в смешанной технике батика с вышивкой и аппликацией. Частью текстильной программы выставки станет экспозиция работ петербургской художницы Татьяны Власовой «Мгновения в шёлке». Текстильную экспозицию дополнят работы художников по фарфору, петербургских мастеров, связанных с Императорским фарфоровым заводом.

    По задумке организаторов, батик и фарфор роднит ручная роспись. Действительно, свободный и выразительный батик во многом похож на художественный фарфор своим многоцветием. Другой занятной частью фестиваля станет «Текстильная книга художника», где обещают показать примеры экспериментов с художественным текстилем. Холодной петербургской весной (или, может, всё ещё зимой?) эффектный батик и броский фарфор, пожалуй, могут стать спасением от снежных будней. Ну а международный статус и художники из разных стран по нынешним временам и вовсе роскошь.

    Выставка Второго международного фестиваля художественного текстиля «Созвездие» Гильдии текстильщиков Санкт-Петербурга пройдёт в выставочных залах Конюшенного корпуса ЦПКиО им. Кирова с 8 апреля по 21 мая 2023 года.

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    Анастасия Семенович

    Фото: предоставлено организаторами

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