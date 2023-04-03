В ТЮЗе представят литературно-музыкальный спектакль про главного поэта Испании — Федерико Гарсиа Лорку

6 и 7 апреля на Большой сцене ТЮЗ им. Брянцева пройдет премьера спектакля «Я — Федерико Гарсиа Лорка». В репертуар театр постановка не войдет, и эти два показа — уникальная возможность его увидеть. Жанр спектакля обозначен как «театрализованная чтецкая композиция». Режиссер, а также автор текста и исполнитель роли Рассказчика — историк и переводчик Мигель Паласио.

Мигель Паласио родился в Москве, его мать русская, а отец колумбиец. Многие проекты Паласио связаны с церковной деятельностью — он работал переводчиком у патриарха Кирилла, был одним из создателей маршрута «Святыни неразделённого христианства», который включает наиболее значимые храмы, монастыри и культурные памятники России и Европы, связанные с общехристианскими святыми.

Спектакль будет организован по принципам литературно-музыкальной экспозиции: повествование из стихов и фактов биографии Лорки сопровождается музыкой и иллюстрациями. «Границы между сценой и залом сотрутся благодаря ярким вспышкам вокальных и гитарных композиций. Бурный круговорот эмоций и откровений закружит в фееричном потоке, открывая вселенную гения и смешивая Испанию и Санкт-Петербург», — обещают создатели спектакля.

Чтецы в программке фестиваля обозначены как Голоса. Артист театра Данила Лобов станет голосами Федерико Лорки, его брата и тоже поэта Франциско Лорки, Сальвадора Дали, Михаила Лермонтова и Человека в черном. Алиса Золоткова станет голосом Аны Марии Дали — писательницы, сестры Дали.



Федерико Гарсиа Лорка — испанский поэт, драматург, музыкант и художник-график. На русский язык его тексты переводили Марина Цветаева, Николай Асеев, Юнна Мориц и другие. В российском театре также неоднократно ставились пьесы Лорки — «Дом Бернарды Альбы» и «Кровавая свадьба» и другие.

