Петербург напишет Тотальный диктант вместе со всей Россией

Знаменитая акция «Тотальный диктант» пройдет уже в 20-й раз. Еще можно найти места на площадках, чтобы написать диктант очно, но можно участвовать, и не вставая с дивана: писать в онлайн. 8 апреля, бесплатно, 6+

Начиналась акция как внутриуниверситетский междусобойчик: студенты-филологи Новосибирского госуниверситета неформально проверили на грамотность студентов-технарей. Постепенно акция разрослась до государственного масштаба (впрочем, оставаясь неформальной). Под диктовку пишут и полярники на антарктических станциях, и космонавты на МКС. А тексты для ежегодного небольшого диктанта специально создают известные литераторы, некоторые из них сейчас признаны иноагентами. Всякий раз текст не просто взят из будущей книги, а проработан с участием филологов, чтобы в фрагменте присутствовали каверзные сложные моменты русской орфографии и пунктуации.

В этом году пишем текст 42-летнего писателя из Владивостока Василия Авченко, чьи книги входили в шорт-листы национальных премий. Участникам акции, которые давно закончили школу, выпадает шанс увидеть, сильно ли изменились те или иные правила. А филологи отмечают для науки, какие тенденции преобладают в узусе, то есть в употреблении. Например, все вдруг начали ставить двоеточие вместо тире или игнорировать обособление причастных оборотов.



Диктант пройдет одновременно по всей стране (но по часовым поясам) 8 апреля, принимать участие можно анонимно. Подробности смотрите на сайте Тотального диктанта и в его петербургском разделе. Начало в 14:00.

