    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -4

    2 м/с, с-в

    769мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd77.32eur84.11
    ТЕМА ДНЯ

    Дарью Трепову задержали. Онлайн

    Петербург напишет Тотальный диктант вместе со всей Россией

    580
    обсудить

    Знаменитая акция «Тотальный диктант» пройдет уже в 20-й раз. Еще можно найти места на площадках, чтобы написать диктант очно, но можно участвовать, и не вставая с дивана: писать в онлайн. 8 апреля, бесплатно, 6+

    Фото: Сергей Михайличенко, «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Начиналась акция как внутриуниверситетский междусобойчик: студенты-филологи Новосибирского госуниверситета неформально проверили на грамотность студентов-технарей. Постепенно акция разрослась до государственного масштаба (впрочем, оставаясь неформальной). Под диктовку пишут и полярники на антарктических станциях, и космонавты на МКС. А тексты для ежегодного небольшого диктанта специально создают известные литераторы, некоторые из них сейчас признаны иноагентами. Всякий раз текст не просто взят из будущей книги, а проработан с участием филологов, чтобы в фрагменте присутствовали каверзные сложные моменты русской орфографии и пунктуации.

    В этом году пишем текст 42-летнего писателя из Владивостока Василия Авченко, чьи книги входили в шорт-листы национальных премий. Участникам акции, которые давно закончили школу, выпадает шанс увидеть, сильно ли изменились те или иные правила. А филологи отмечают для науки, какие тенденции преобладают в узусе, то есть в употреблении. Например, все вдруг начали ставить двоеточие вместо тире или игнорировать обособление причастных оборотов.

    Диктант пройдет одновременно по всей стране (но по часовым поясам) 8 апреля, принимать участие можно анонимно. Подробности смотрите на сайте Тотального диктанта и в его петербургском разделе. Начало в 14:00.

    Александра Шеромова

    Фото: Сергей Михайличенко, «Фонтанка.ру»

    По теме

    Куда сходить бесплатноТотальный диктант - 2023
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close