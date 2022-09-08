    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 10

    2 м/с, сев

    770мм

    56%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.18eur60.55
    Вопросы для экскурсоводаПосмотрите, как строят метроБлокада - геноцид?Образ жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    Книги

    Лекции

    Автором «Тотального диктанта» стал дальневосточный писатель Василий Авченко

    679
    обсудить

    Организаторы «Тотального диктанта» 8 сентября объявили имя автора текста, который участники напишут в 2023 году. Это будет владивостокский писатель и журналист Василий Авченко.

    Героем диктанта станет русский путешественник, писатель, исследователь Дальнего Востока Владимир Арсеньев, работавший в начале XX века.

    Следующий «Тотальный диктант» состоится в апреле 2023 года. Авторами текста для акции по проверке грамотности в разные годы становились Аркадий Стругацкий, Алексей Иванов, Захар Прилепин, Дмитрий Глуховский, Дмитрий Быков* (признан минюстом РФ физлицом-иноагентом 29 июля 2022 года), Дина Рубина, Евгений Водолазкин, Леонид Юзефович, Гузель Яхина, в 2022 году — Марина Степнова.

    Книги Василия Авченко номинировались на премии «Большая книга», «Национальный бестселлер», «НОС». Он автор энциклопедии-путеводителя «Глобус Владивостока», сборника рассказов о Дальнем Востоке «Кристалл в прозрачной оправе», книги «Дальний Восток. Иероглиф пространства», фантастической повести «Владивосток-3000» (в соавторстве с Ильей Лагутенко). Для серии «Жизнь замечательных людей» Авченко написал биографию писателя Александра Фадеева.

    *Признан Минюстом РФ физлицом-иноагентом

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close