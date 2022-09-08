Автором «Тотального диктанта» стал дальневосточный писатель Василий Авченко

Организаторы «Тотального диктанта» 8 сентября объявили имя автора текста, который участники напишут в 2023 году. Это будет владивостокский писатель и журналист Василий Авченко.



Героем диктанта станет русский путешественник, писатель, исследователь Дальнего Востока Владимир Арсеньев, работавший в начале XX века.



Следующий «Тотальный диктант» состоится в апреле 2023 года. Авторами текста для акции по проверке грамотности в разные годы становились Аркадий Стругацкий, Алексей Иванов, Захар Прилепин, Дмитрий Глуховский, Дмитрий Быков* (признан минюстом РФ физлицом-иноагентом 29 июля 2022 года), Дина Рубина, Евгений Водолазкин, Леонид Юзефович, Гузель Яхина, в 2022 году — Марина Степнова.

