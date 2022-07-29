Алешковский*, Быков* и Альбац* признаны иноагентами

Минюст РФ признал СМИ-иноагентами журналистов Дмитрия Алешковского* и Евгению Альбац*, а также писателя Дмитрия Быкова*. Их имена попали в соответствующий реестр 29 июля.
Алешковский — фандрайзер, председатель совета благотворительного фонда «Нужна помощь», сотрудничал со многими СМИ, включая «Такие дела». Альбац — главный редактор The New Times, Быков — писатель, публицист и литературный критик.
Ранее Минюст внес в перечень физических лиц-иноагентов политиков Илью Яшина* и Максима Каца*. В список также вошли журналистка Вероника Белоцерковская*, соратник Алексея Навального* Руслан Шаведдинов* и актриса Татьяна Лазарева*.
* Признаны Минюстом РФ физлицами-иноагентами