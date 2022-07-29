    Пробки

    3/10

    usd61.31eur62.57
    Куда пойти на выходныеШтаб по реновацииЮноши с говорящими фамилиямиОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Алешковский*, Быков* и Альбац* признаны иноагентами

    416
    обсудить

    Минюст РФ признал СМИ-иноагентами журналистов Дмитрия Алешковского* и Евгению Альбац*, а также писателя Дмитрия Быкова*. Их имена попали в соответствующий реестр 29 июля.

    Алешковский — фандрайзер, председатель совета благотворительного фонда «Нужна помощь», сотрудничал со многими СМИ, включая «Такие дела». Альбац — главный редактор The New Times, Быков — писатель, публицист и литературный критик.

    Ранее Минюст внес в перечень физических лиц-иноагентов политиков Илью Яшина* и Максима Каца*. В список также вошли журналистка Вероника Белоцерковская*, соратник Алексея Навального* Руслан Шаведдинов* и актриса Татьяна Лазарева*.

    * Признаны Минюстом РФ физлицами-иноагентами

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий
    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close
    close