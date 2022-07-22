Минюст РФ пополнил список физлиц-иноагентов. В него вошли Максим Кац* и Илья Яшин*

Российский Минюст обновил перечень физических лиц-иноагентов. В нём оказались пять человек, в числе которых политики Илья Яшин* и Максим Кац*.

В список также вошли журналистка Вероника Белоцерковская*, соратник Алексея Навального Руслан Шаведдинов* и актриса Татьяна Лазарева*. Обновлённый документ появился на сайте ведомства 22 июля.

Согласно данным министерства, россиян спонсируют украинские источники. Каждый из них, отмечается в перечне, занимается политической деятельностью.