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    Сергей Переслегин расскажет, как мир разделится на людей и роботов

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    Человек разумный был всего лишь одним из пяти или шести разумных гоминид — и вышел победителем. Выйдет ли он победителем в возможном противостоянии с искусственным интеллектом — обсудим 7 апреля в тренинговом центре «На Рубинштейна». 6+

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    Сергей Переслегин — директор Центра управления знаниями Международного НИИ проблем управления. Он физик, социолог, военный историк, исследователь и теоретик фантастики. Занимается, в частности, прогностикой. В том, что касается искусственного интеллекта, Переслегин обращает внимание на два принципиальных момента. Первый: программировать искусственный интеллект мы сможем и без всякого языка программирования. Помощники вроде Алисы или навигаторов уже и так неплохо понимают наш естественный язык. И, вероятно, естественные и искусственные языки эволюционируют в некую единую языковую систему. А когда меняется язык, меняется и мышление — не исключено, что на новом языке будет труднее врать.

    Второй момент: Homo sapiens уничтожил других (вероятно, разумных) существ вроде неандертальцев или алтайского человека и утвердил за собой монополию на разум. Но на искусственный интеллект рука не поднимется: это же детище человека. «А это означает, что мы впервые попадаем в условия настоящего "соревнования разумов"», — говорит Переслегин. Сильные стороны человека и компьютера разные — компьютер виртуозно добывает и систематизирует информацию, но человек может мыслить непредсказуемо.

    Слушаем подробности на лекции «Искусственный разум в фантастике» 7 апреля в тренинговом центре «На Рубинштейна» (Рубинштейна, 1). Начало в 19:30.

    Александра Шеромова

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