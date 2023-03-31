В прокат выходят «Три мушкетера» с Венсаном Касселем и Евой Грин

Шестого апреля в кино выходит фильм французского режиссера Мартина Бурбулона «Три мушкетера: Д’Артаньян». Логично, что для премьеры выбрано именно это время. «В первый понедельник апреля 1625 года» — так начинается знаменитый роман Дюма, и раз за разом в начале апреля Д’Артаньян въезжает в городок Менг, где начнутся его приключения — в новых и новых экранизациях.
Не прошло двух недель, как вышел другой фильм по «Трем мушкетерам» — английского режиссера Билла Томаса, с темнокожим актером Малахией Пуллар-Лачманом в роли неутомимого гасконца. Версия Бурбулона — по счету, кажется, девятнадцатая. И по ощущению, куда более масштабная. Во-первых, это лишь первая часть дилогии, в которую превратили роман, потратив на фильм 36 миллионов евро.
Во-вторых, в ней самый что ни на есть звездный состав. В роли Атоса — ветеран французского кино Венсан Кассель. Загадочная, как всегда, Ева Грин сыграла Миледи (и неважно, что у Дюма та была блондинкой). А Луи Гаррель сделался на экране королем Людовиком XIII. Д’Артаньяна сыграл актер Франсуа Сивиль.
От фильма можно ждать мрачную атмосферу политического боевика, сдобренную роскошными видами дворцов (снималось кино в настоящих французских средневековых имениях) и убедительными сценами драк — не зря же актеры учились работе со шпагой под руководством олимпийского чемпиона по фехтованию Янника Бореля.
12+
Федор Дубшан