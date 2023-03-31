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    В прокат выходят «Три мушкетера» с Венсаном Касселем и Евой Грин

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    Фото: кадр из фильма
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    Шестого апреля в кино выходит фильм французского режиссера Мартина Бурбулона «Три мушкетера: Д’Артаньян». Логично, что для премьеры выбрано именно это время. «В первый понедельник апреля 1625 года» — так начинается знаменитый роман Дюма, и раз за разом в начале апреля Д’Артаньян въезжает в городок Менг, где начнутся его приключения — в новых и новых экранизациях.

    Не прошло двух недель, как вышел другой фильм по «Трем мушкетерам» — английского режиссера Билла Томаса, с темнокожим актером Малахией Пуллар-Лачманом в роли неутомимого гасконца. Версия Бурбулона — по счету, кажется, девятнадцатая. И по ощущению, куда более масштабная. Во-первых, это лишь первая часть дилогии, в которую превратили роман, потратив на фильм 36 миллионов евро.

    Фото: кадр из фильма
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    Во-вторых, в ней самый что ни на есть звездный состав. В роли Атоса — ветеран французского кино Венсан Кассель. Загадочная, как всегда, Ева Грин сыграла Миледи (и неважно, что у Дюма та была блондинкой). А Луи Гаррель сделался на экране королем Людовиком XIII. Д’Артаньяна сыграл актер Франсуа Сивиль.

    Фото: кадр из фильма
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    От фильма можно ждать мрачную атмосферу политического боевика, сдобренную роскошными видами дворцов (снималось кино в настоящих французских средневековых имениях) и убедительными сценами драк — не зря же актеры учились работе со шпагой под руководством олимпийского чемпиона по фехтованию Янника Бореля.

    12+

    Федор Дубшан

    Фото: кадр из фильма
    Фото: кадр из фильма
    Фото: кадр из фильма

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