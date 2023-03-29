Перформанс SOULWHIRL, получивший пять номинаций на «Золотую маску», исполнят в Доме Радио

Перформанс, созданный в эстетике японского танца буто, и танец-освобождение — такова программа двух вечеров, 8 и 9 апреля, в Доме Радио.

«Танец, который начинается глубоко внутри, в полной темноте, нечеловеческой тишине, на дне души, — так описывает перформанс SOULWHIRL его хореограф и исполнитель Ольга Цветкова. — Только спустившись до самой бездны, внутрь себя, можно пригласить на танец саму вечность, диким вихрем вырваться из оболочки, оставить тело и станцевать со всеми духами площадки безумный танец любви».

Перформанс, о котором идет речь, исполняется на музыку Вангелино Курентзиса в режиссуре Владимироса Николузоса. Представление получило пять номинаций на «Золотую маску». Оно — о путешествии человека в глубины собственной психики: чтобы выйти за пределы себя, нужно сначала понять, что ты такое. Премьера постановки проходила летом 2022 года на Дягилевском фестивале.



В паре с ним в этот вечер идет перформанс с лаконичным названием «О», который создали художественный руководитель Анна Гусева, хореограф Анастасия Пешкова, драматург Иван Вэрбэр и труппа mA Dance.

