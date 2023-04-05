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    В «Приюте комедианта» сыграют в «Игру любви и случая». В главной роли — Борис Смолкин

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    8 и 9 апреля на сцене театра «Приют комедианта» состоится премьера романтической комедии Пьера де Мариво «Игра любви и случая». Режиссером выступит Сергей Грицай, уже работавший в этом театре с любовными сюжетами, — в 2017 году поставил спектакль «Казанова».

    Борис Смолкин
    Борис СмолкинФото: pkteatr.ru/
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    «Игра любви и случая» — комедия положений о том, как господин Оргон решает выдать замуж свою дочь Сильвию за благородного, статного юношу. Сильвия, желая понять, что за человек ее потенциальный жених, решается на уловку: она меняется местами со своей служанкой Лизеттой. Но молодой человек, также испытывающий сомнения в будущей невесте, придумывает аналогичный план. Таким образом, господа становятся слугами и наоборот.

    Нехитрый сюжет, по которому написан не один десяток пьес, сначала у самого автора, а потом в спектакле Грицая раскрывается как история о чувствах и внутренних конфликтах.

    В спектакле особое место будут занимать хореографические номера (с хореографией также работал Сергей Грицай). Новые смыслы подарят спектаклю и фэнтезийные костюмы художника Андрея Климова.

    В ролях: заслуженный артист России Борис Смолкин, Дарина Одинцова, Диана Милютина, Илья Тиунов, Сергей Якушев, Игорь Ключников.

    16+

    Полина Никитина

    Борис Смолкин
    Борис СмолкинФото: pkteatr.ru/

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