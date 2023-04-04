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    Показания Дарьи Треповой

    Белоруссия получила «Искандер», который может использовать ядерные ракеты

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    Вооруженным силам Белоруссии передали оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», который может использовать ракеты в обычном и ядерном исполнении. Об этом 4 апреля сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

    Обучение белорусских расчетов началось с 3 апреля на одном из российских полигонов.

    Как заявил Шойгу, НАТО проводит мероприятия по повышению боевой готовности, активизирует учебно-боевую и разведывательную деятельность вблизи границ России и Белоруссии.

    Кроме того, в ближайшее время членом альянса станет Финляндия. Это создаёт риски расширения конфликта, но, по его словам, на исход спецоперации не повлияет.

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