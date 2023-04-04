Белоруссия получила «Искандер», который может использовать ядерные ракеты

Вооруженным силам Белоруссии передали оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», который может использовать ракеты в обычном и ядерном исполнении. Об этом 4 апреля сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

Обучение белорусских расчетов началось с 3 апреля на одном из российских полигонов.

Как заявил Шойгу, НАТО проводит мероприятия по повышению боевой готовности, активизирует учебно-боевую и разведывательную деятельность вблизи границ России и Белоруссии.

Кроме того, в ближайшее время членом альянса станет Финляндия. Это создаёт риски расширения конфликта, но, по его словам, на исход спецоперации не повлияет.

