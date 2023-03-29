В России за месяц после физической нагрузки в школе умер третий подросток

Медики не смогли спасти подростка, которому стало плохо во время урока физкультуры в одной из школ Симферополя. В деталях трагедии разбирается следствие.
Как сообщили в региональном СК 29 марта, 15-летний подросток скончался накануне. Мальчику стало плохо на уроке физкультуры «на фоне избыточной физической нагрузки, которая юноше была запрещена». Ребёнок потерял сознание, его госпитализировали в больницу, где медики зафиксировали смерть.
В Следственном комитете по Республике Крым и городу Севастополю возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности несовершеннолетнему.
В России ежегодно в школах погибает порядка 200 детей. Часть трагедий можно предотвратить за счёт правильно оказанной первой помощи. 14 марта после бега «змейкой» в петербургской школе скончалась семиклассница. Вице-губернатор Ирина Потехина заявляла, что к летальному исходу могло привести редкое генетическое заболевание. При этом эксперты уточняли, что связь смерти с нагрузкой доказать сложно. Ещё одна гибель подростка в школе зафиксирована недавно в Кемерово.