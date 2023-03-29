В России за месяц после физической нагрузки в школе умер третий подросток

Медики не смогли спасти подростка, которому стало плохо во время урока физкультуры в одной из школ Симферополя. В деталях трагедии разбирается следствие.



Как сообщили в региональном СК 29 марта, 15-летний подросток скончался накануне. Мальчику стало плохо на уроке физкультуры «на фоне избыточной физической нагрузки, которая юноше была запрещена». Ребёнок потерял сознание, его госпитализировали в больницу, где медики зафиксировали смерть.



В Следственном комитете по Республике Крым и городу Севастополю возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности несовершеннолетнему.

