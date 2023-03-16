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    В Кемерово на уроке хореографии скончалась 15-летняя девочка

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    Девочка-подросток скончалась на уроке хореографии в школе Кемерово. Инцидент произошел накануне в детской школе искусств, пишет 15 марта NGS42.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    По словам источника, девочке было 15 лет. По предварительной информации, у нее была диагностирована астма. Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники Следственного комитета.

    В учебном заведении отвечать на вопросы журналистов портала отказались.

    14 марта семикласснице стало плохо во время пробежки на уроке физкультуры в школе Выборгского района Петербурга. Скорая откачать её не смогла. Бригада нашла в спортзале 14-летнюю девочку без сознания, но привести её в чувство не удалось.

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