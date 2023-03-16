В Кемерово на уроке хореографии скончалась 15-летняя девочка

Девочка-подросток скончалась на уроке хореографии в школе Кемерово. Инцидент произошел накануне в детской школе искусств, пишет 15 марта NGS42.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



По словам источника, девочке было 15 лет. По предварительной информации, у нее была диагностирована астма. Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники Следственного комитета.



В учебном заведении отвечать на вопросы журналистов портала отказались.



14 марта семикласснице стало плохо во время пробежки на уроке физкультуры в школе Выборгского района Петербурга. Скорая откачать её не смогла. Бригада нашла в спортзале 14-летнюю девочку без сознания, но привести её в чувство не удалось.