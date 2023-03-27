СМИ: В Израиле утверждение судебной реформы отложили до летней сессии Кнессета

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир согласовали перенос утверждения судебной реформы до летней сессии Кнессета, которая начнётся в мае. Об этом 27 марта сообщает The Times of Israel. Отмечается, что время до очередной сессии парламента глава правительства может использовать для переговоров с оппозиционными силами, выступающими против реформы.



Протесты в Израиле, вызванные инициативой о предоставлении исполнительной власти права контроля за отбором судей, разгорелись с новой силой после того, как Нетаньяху отправил в отставку главу министерства обороны Йоава Галланта, публично заявившего о необходимости приостановки реформы судебной системы. Сегодня к стенам Кнессета выразить своё несогласие пришли около 80 тысяч человек.

