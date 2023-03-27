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    СМИ: В Израиле утверждение судебной реформы отложили до летней сессии Кнессета

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    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир согласовали перенос утверждения судебной реформы до летней сессии Кнессета, которая начнётся в мае. Об этом 27 марта сообщает The Times of Israel. Отмечается, что время до очередной сессии парламента глава правительства может использовать для переговоров с оппозиционными силами, выступающими против реформы.

    Протесты в Израиле, вызванные инициативой о предоставлении исполнительной власти права контроля за отбором судей, разгорелись с новой силой после того, как Нетаньяху отправил в отставку главу министерства обороны Йоава Галланта, публично заявившего о необходимости приостановки реформы судебной системы. Сегодня к стенам Кнессета выразить своё несогласие пришли около 80 тысяч человек.

    В декабре Нетаньяху вернулся на пост премьера, после чего его правительство анонсировало реформы, в том числе юридической системы. Последняя предполагает передачу контроля парламентскому большинству над процессом выбора судей Верховного суда, а также отказ от законодательного принципа, позволяющего Верховному суду отменять решения правительства. Инициатива вызвала недовольство израильтян и привела к протестам, но Нетаньяху отказался приостанавливать реформу.

    Поводом для стихийных акций протеста, начавшихся вечером 26 марта в Израиле, послужила отставка министра обороны страны Йоава Галанта, о которой объявил Нетаньяху. Это решение он принял после того, как днем ранее Галант открыто высказался за приостановку судебной реформы, которую продвигает правящая коалиция и которая вызвала массовые протесты оппозиции.

    По мнению противников правительства, реформа, предполагающая ограничение полномочий Верховного суда и предоставление исполнительной ветви власти контроля над отбором судей, подорвет демократические основы израильской государственности. Нетаньяху же настаивает, что эта реформа уравновесит полномочия всех ветвей власти и сделает политическую систему страны более демократичной.

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