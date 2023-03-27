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    COVID-19

    Петербург возглавляет смертельный отчет по коронавирусу

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    Число смертей от коронавируса из всех регионов России по-прежнему самое высокое именно в Петербурге. Но в остальном инфекция отступает, следует из отчета федерального оперштаба от 27 марта.

    За минувшую неделю в России госпитализация снизилась на 3,2%, а заболеваемость — на 5,4%. За минувшие сутки в России госпитализировано 602 человека, выявлено 8 989 новых случаев COVID-19, подтвержден 31 летальный исход.

    За сутки в Петербурге включили в статистику 8 смертей, 1 183 новых случая и 69 госпитализаций. В Москве — 7 смертей, 1 333 новых случая и 98 госпитализаций.

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