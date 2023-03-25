Бесплатные билеты на «Зенит» теперь предлагают даже в школьных чатах

Читательница «Фонтанки» прислала скриншот из родительского чата одной из петербургских средних школ, в котором учительница предлагает оформить Fan ID для получения бесплатных билетов на матч 21-го тура чемпионата России «Зенит» — «Урал». Игра пройдет на «Газпром Арене» 1 апреля.

«Судя по всему, ситуация на стадионах из-за Fan ID стала критической. Народ на матчи теперь набирают в школах. Одна из родительниц, работающая в ПТУ, рассказала, что у них тоже такие сообщения рассылают», — написала читательница.

Ранее «Фонтанка» писала о том, как бесплатные билеты распространяли через различные госучреждения. В «Зените» заявили, что этим занимаются городские комитеты.

Fan ID для посещения «Газпром Арены» на матчах чемпионата России по футболу стал обязательным с начала 2023 года. Из-за этого посещаемость матчей резко упала.