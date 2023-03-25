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    Бесплатные билеты на «Зенит» теперь предлагают даже в школьных чатах

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    Читательница «Фонтанки» прислала скриншот из родительского чата одной из петербургских средних школ, в котором учительница предлагает оформить Fan ID для получения бесплатных билетов на матч 21-го тура чемпионата России «Зенит» — «Урал». Игра пройдет на «Газпром Арене» 1 апреля.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    «Судя по всему, ситуация на стадионах из-за Fan ID стала критической. Народ на матчи теперь набирают в школах. Одна из родительниц, работающая в ПТУ, рассказала, что у них тоже такие сообщения рассылают», — написала читательница.

    Ранее «Фонтанка» писала о том, как бесплатные билеты распространяли через различные госучреждения. В «Зените» заявили, что этим занимаются городские комитеты.

    Fan ID для посещения «Газпром Арены» на матчах чемпионата России по футболу стал обязательным с начала 2023 года. Из-за этого посещаемость матчей резко упала.

    В связи с этим Российский футбольный союз, Министерство спорта и Министерство цифрового развития приняли решение разработать механизм для привлечения болельщиков на футбольные матчи.

    18 марта в Екатеринбурге мужчину не пустили на «Екатеринбург Арену» из-за того, что у его семимесячного сына не было Fan ID.

    Фото: читатель «Фонтанки»

    © Фонтанка.Ру

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