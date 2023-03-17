    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как -1

    2 м/с, ю-з

    771мм

    41%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd76.41eur81.14

    Российские власти попытаются вернуть футбольных болельщиков на трибуны с помощью подарков

    2662
    16 комментариев

    Российский футбольный союз, Министерство спорта и Министерство цифрового развития разрабатывают механизм для привлечения болельщиков на футбольные матчи. Об этом 17 марта рассказал глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в интервью РИА Новости.

    Мотивационный механизм, который призван повысить упавшую посещаемость стадионов, предполагает программы лояльности и подарки. Планируется, что готовое решение будет представлено в ближайшее время.

    Напомним, что с начала 2023 года посещать матчи РПЛ могут только те, у кого есть Fan ID. Многие болельщики не хотят оформлять этот документ, в связи с чем посещаемость матчей резко упала. О том, почему фанаты «Зенита» больше не хотят ходить на футбол из-за Fan ID, читайте здесь.

    Кстати, 15 марта «Зенит» в последний раз в сезоне сыграл с фанатами на трибуне. Матч прошёл в рамках четвертьфинала Кубка России — турнира, игры которого можно посещать без Fan ID. Атмосфера на стадионе была как в старые добрые времена.

    Больше интересного в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми ощутить важность.

    По теме

    Fan IDФутбол
    ЛАЙК0
    СМЕХ13
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 16

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    16
    close