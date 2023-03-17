Российские власти попытаются вернуть футбольных болельщиков на трибуны с помощью подарков

Российский футбольный союз, Министерство спорта и Министерство цифрового развития разрабатывают механизм для привлечения болельщиков на футбольные матчи. Об этом 17 марта рассказал глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в интервью РИА Новости.



Мотивационный механизм, который призван повысить упавшую посещаемость стадионов, предполагает программы лояльности и подарки. Планируется, что готовое решение будет представлено в ближайшее время.

Напомним, что с начала 2023 года посещать матчи РПЛ могут только те, у кого есть Fan ID. Многие болельщики не хотят оформлять этот документ, в связи с чем посещаемость матчей резко упала. О том, почему фанаты «Зенита» больше не хотят ходить на футбол из-за Fan ID, читайте здесь.